Ханты-мансийский кинофестиваль, выставка, посвященная Хамовникам, спектакль по Шекспиру и архитектурный фестиваль, — рассказываем, куда сходить с 18 по 24 марта.

Кинофестиваль «Дух огня»

В Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта пройдет кинофестиваль «Дух огня». Тема фестиваля 2024 года — «Особый язык национальной кинематографии». Открывать фестиваль будет российская картина «Ненормальный» Ильи Маланина, а закрывать — фильм «Она танцует» Оксаны Дегтяревой. Среди участников «Духа огня» — российские режиссеры-дебютанты, авторы из Индии, Ирана, Кыргызстана, Бразилии, Китая и других стран. На смотре также будут представлены короткометражные работы, в том числе и картины-участники других международных фестивалей: «Айыы Куо» Айаала Адамова, «Выдающиеся дни» Артура Григорьева, «Нас все устраивает» Сергея Войткевича, «Прости меня, Аня» Клавдии Коршуновой.

«Остров Хамовники»

С 22 марта можно приобрести билеты на выставку «Остров Хамовники». Она пройдет с 29 марта по 19 мая в центре современной культуры «Солодовня» в Москве. Экспозиция посвящена истории, культуре и географии района Хамовники, а также истории солодовни, построенной в 1882 году на территории Хамовнического пивоваренного завода и ставшей сегодня современным культурным центром. Экспонаты и материалы для проекта были предоставлены коллекционерами пивной атрибутики, а также найдены в архивах и предоставлены музеями.

Выставку дополнит публичная программа, которая будет включать выставочные и городские кураторские экскурсии, книжный клуб и концерт-реконструкцию, основанную на рукописной программе музыкального концерта, проведенного в Хамовниках в 1930 году. В. программу также войдут лекции от коллекционера и пивного энтузиаста Павла Егорова и лекция-дегустация с главным пивоваром Московской пивоваренной компании Михаилом Ершовым.

«Виндзорские насмешницы»

23 и 24 марта в московском Театре Маяковского пройдет премьера спектакля «Виндзорские насмешницы», основанного на одноименной комедии Уильяма Шекспира. В центре сюжета — история мошенника Джона Фальстафа, который приезжает в Виндзор и решает влюбить в себя двух замужних и состоятельных дам, чтобы присвоить их деньги. Однако женщины быстро догадываются, что происходит, и придумывают способ проучить мошенника.

«Эта пьеса для меня — косноязычный многослойный мир, где множество сюжетов, которые не сходятся в одну историю. Нам хотелось оставить все сюжетные линии, чтобы воссоздать и зафиксировать именно эту многослойность. Я стараюсь уходить от системы макета, когда заранее ясно, как будет в финале. Все создается вместе с артистами и меняется на глазах зрителя здесь и сейчас», — рассказывает режиссер Владимир Данай.

Архитектурный фестиваль

С 16 марта по 16 мая просветительская платформа A-House проводит свой первый архитектурный фестиваль в Москве. В двухмесячную публичную программу фестиваля войдут лекции, дискуссии, дни открытых дверей в архитектурных бюро, экскурсии по объектам современной архитектуры, воркшопы и другие события.

«Архитектурный фестиваль A-House поможет определить рамки архитектурного дискурса современности и продолжить конструктивный диалог с игроками рынка. Своей миссией мы видим рост профессионального сообщества, просвещение в сфере архитектуры, а также повышение статуса профессий архитектурно-строительной индустрии», — объясняет Дарья Белякова, основатель проекта A-House