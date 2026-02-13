Оксана Самойлова и Джиган стали самой обсуждаемой звездной парой в новостях. Об этом RTVI сообщили аналитики платформы «Дзен Новости». Ко Дню всех влюбленных эксперты составили рейтинг самых медийных пар, в котором отношения блогера и рэпера заняли первую строчку. Им посвящено в 2,5 раза больше публикаций, чем принцу Гарри и Меган Маркл, которые расположились на втором месте.

Аналитики отметили, что число новостей о паре значительно выросло после выхода реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» на платформе VK Видео. Гарри и Меган Маркл, в свою очередь, примерно в 1,5 раза опередили занявших третью строчку Анну Пересильд и Ваню Дмитриенко. Молодые российские артисты стали лидерами по упоминаемости среди нового поколения звезд.

Вторую половину пятерки самых медийных пар замкнули Дмитрий и Полина Дибровы, а также Селена Гомес и Бенни Бланко. В десятку лидеров также вошли Дэвид и Виктория Бекхэм, Валерия и Иосиф Пригожин, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, Джастин и Хейли Бибер.

Осенью 2025 года стало известно, что Оксана Самойлова вновь подала на развод с рэпером Джиганом — спустя пять лет после первой попытки. Пара воспитывает четверых детей. Как пишут СМИ, у супругов нет брачного договора, и, по словам юристов, возможный раздел имущества может затянуться: речь идет не только о недвижимости, но и о бизнес-активах, а также авторских правах Джигана.