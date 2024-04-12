25% опрошенных россиян интересуются фильмами и сериалами на тему домашнего насилия. Это следует из результатов опроса, проведенного аналитиками онлайн-кинотеатра KION и сервисом благотворительности VK Добро к выходу нового сезона сериала «Обоюдное согласие».

В ходе исследования также было установлено, что около 40% респондентов знают о случаях домашнего насилия среди знакомых, а 30% из них лично сталкивались с этой проблемой.

Опрошенные предполагают, что причины домашнего насилия могут зависеть от обстоятельств, однако женщины в два раза чаще мужчин считают, что жертвы насилия никогда не виновны. Большинство респондентов согласны, что жертвы насилия должны обращаться за помощью, при этом есть различия в мнениях по поводу того, куда именно обращаться.

60% опрошенных выразили мнение, что просмотр контента о насилии может повысить уровень агрессии в обществе. Кроме того, большинство респондентов уверены, что присутствие сцен и сюжетов насилия в кино должно быть оправдано, а 90% опрошенных ответили, что такой контент должен нести просветительскую функцию.