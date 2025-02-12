Россияне мечтают о свиданиях с писателями: женщины выбрали бы Харуки Мураками, а мужчины — Ирину Астахову. К такому выводу пришли «VK Знакомства» и «Литрес», проведя совместное исследование о предпочтениях в отношении партнеров творческих профессий и общности художественных вкусов. Оказалось, что три четверти опрошенных хотели бы, чтобы их партнер посвятил им творческую работу.

В качестве идеального партнера для свидания мужчины чаще всего выбирали Ирину Астахову (Ах Астахова) (15%), Веру Богданову (11%), Дину Рубину (7%) и Сьюзен Коллинз (5%). Женщины предпочитали Харуки Мураками (14%), Пауло Коэльо (13%), Сергея Лукьяненко (12%) и Дэна Брауна (6%). Среди классиков мужчины выделили Анну Ахматову и Марину Цветаеву (по 20%), а женщины — Сергея Есенина (12%) и Александра Пушкина (9%).

Самой привлекательной творческой профессией для женщин оказались писатели и поэты (20% респонденток). Мужчины же отдали предпочтение певицам (17%), писательницы и поэтессы заняли второе место (15%). Среди популярных профессий у обоих полов — актеры (13%), художники (11%) и танцоры (10%). Наименее востребованными оказались скульпторы и модельеры (4% и 3% соответственно).

Женщины ценят в писателях и поэтах богатую фантазию (50%), тонкую душевную организацию (25%) и возможность стать музой (15%).

43% респондентов считают схожие литературные вкусы важными, но не критичными. 20% приветствуют различия во вкусах, а для 25% важно, чтобы партнер вообще читал книги.

В опросе приняли участие 2,7 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 45 лет.