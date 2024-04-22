Продюсер и актер Райан Рейнольдс опубликовал на своём YouTube-канале трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха». За несколько часов видео набрало почти 2,5 млн просмотров.

Райан Рейнольдс вернулся к роли эксцентричного супергероя Дэдпула, а Хью Джекман — к роли Росомахи. Режиссёром боевика стал Шон Леви, известный по «Очень странным делам» и «Живой стали».

В фильме также сыграют Морена Баккарин, Джош Бролин, Дженнифер Гарнер, Брианна Хилдебранд, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Патрик Стюарт и Лесли Аггамс.

Для Дэдпула и Росомахи картина станет первым совместным фильмом в киновселенной Marvel. Мировая премьера состоится 26 июля 2024 года.

По сюжету Уэйд Уилсон попадает в «Управление временными изменениями», это заставляет его вернуться к альтер-эго Дэдпула. Вместе с Росомахой им придется изменить историю киновселенной Marvel.