2 марта станут известны победители «Оскара», среди номинантов — фильмы, основанные на романах, на которые стоит обратить внимание. Литературный критик и редактор литературно-просветительского проекта «Полка» Алена Фокеева собрала для RTVI подборку книг, которые легли в основу фильмов-победителей 2024 года и номинантов-2025.

«Оскар — 2024»

«Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» Кай Бёрд и Мартин Шервин

О фильме «Оппенгеймер» в прошлом году говорили так много, что кажется, добавить особо нечего. Он был номинирован на тринадцать «Оскаров» и забрал семь статуэток, в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль. История Роберта Оппенгеймера — американского физика-теоретика, одного из создателей атомной бомбы, подвергшегося травле за то, что выступал за международный контроль над ядерной энергией, стала общим достоянием.

Впрочем, сфокусировавшись на ожесточенном противостоянии «Оппенгеймера» и «Барби», многие зрители почти забыли о том, что в основе первого фильма лежит получившая пулитцеровскую премию биография.

Над этой книгой соавторы работали пятнадцать лет, кропотливо собирая информацию, хранившуюся в США и других странах: от личных писем и рабочих бумаг физика до сохранившихся документов ФБР — тысячи страниц, накопившиеся за годы слежки. Книга строится на предположении о том, что политические и социальные поступки человека являются следствиями его личных впечатлений, поэтому писатели вложили немало труда для того, чтобы понять, что двигало противоречивым ученым в разные моменты его жизни.

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«Как поживаете?» Гэндзабуро Ёсино

Оригинальное название последней вышедшей картины Миядзаки («Оскар» за лучший анимационный фильм) дублирует заглавие классического японского романа воспитания, опубликованного в 1937 году. Тем не менее, экранизацией картина Миядзаки не является. Роман — только один из источников сюжета и вдохновения, наравне с биографией самого режиссера-аниматора. И тем не менее, пересматривать полнометражку Миядзаки гораздо интереснее, познакомившись с текстом Ёсино.

В каждой культуре существуют «обязательные» детские книги. Если в детстве вы их и не читали, то по крайней мере, слышали о них и в общих чертах представляете сюжет. Для японских детей роман «Как поживаете?» как раз из таких. А, значит, он содержит не только ключи, которые позволят новыми глазами взглянуть на произведение Миядзаки, но и ключи к пониманию современной японской культуры в целом.

Пятнадцатилетний мальчик теряет отца и отправляется жить к дяде. Каждый день тот оставляет племяннику записку — рассказывает о своих взглядах на жизнь, делится информацией, дает советы. Мальчик размышляет о земле и небе, Японии и ее культуре, человеческой природе и общении, стыде и страхе, учится готовить тофу, растет и меняется, и в конце концов сам решает написать дяде письмо.

Гэндзабуро Ёсино был не только детским писателем, но и журналистом, писавшим о самых острых социальных проблемах современной ему Японии. Ему удалось то, что удается немногим — сделать свою книгу интересной детской аудитории и по-взрослому глубокой. Вероятно поэтому еще один мастер обманчиво-наивной литературы Нил Гейман снабдил английский перевод романа восторженным предисловием, сравнив роман японца с «Моби Диком».

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«Оскар — 2025»

«Конклав» Роберт Харрис

Фильм Эдварда Бергера получил 8 номинаций на «Оскар». Картина претендует в том числе на награды за «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий». В ее основе роман британского мастера детектива Роберта Харриса. Когда-то Харрис начинал как политический журналист, был знаком со многими влиятельными людьми, и став писателем, часто обращался в своих текстах к темам власти и ее влияния на личность. В некотором смысле «Конклав» — универсальная электоральная драма, вышедшая почти десятилетие назад, но с каждым годом все более актуальная.

Папа римский тихо умер в своей постели из-за проблем с сердцем. Время собрать конклав и выбрать святому Петру нового преемника. Претендентов на место понтифика несколько, за первым голосованием вероятно последует второе, третье, четвертое. И с каждым разом ситуация будет становиться все сложнее — вполне человеческий, мирские тайны хранят и кардиналы, и покойный папа.

Текст Харриса напоминает процедурал, только вместо привычных подробностей о работе полицейского участка или адвокатской коллегии, читателей последовательно знакомят с ритуалами и традициями папства. Текст так насыщен объяснениями и экскурсами в историю Ватикана, что это, наверное, может заставить некоторых читателей заскучать. Но для вдумчивого читателя эти рассуждения об обычаях папства станут самой увлекательной частью книги. В конце концов, выбирая для романа такие богатые декорации, грех не использовать их на полную.

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«Дюна» Фрэнк Герберт

Франко-канадский режиссёр Дени Вильнёв не раз говорил, что не взялся бы за экранизацию «Дюны», если бы студия была заинтересована только в одном фильме, а не в двух. Вышедшая четыре года назад первая часть дилогии получила «Оскары» за лучшие визуальные эффекты, операторскую работу, звук, оригинальный саундтрек, монтаж и работу художника-постановщика. В 2025 году вторая часть претендует на пять наград, в том числе за лучший фильм и работу оператора.

И все-таки втиснуть все детали размашистой эпопеи невозможно даже в два фильма. Планеты, принадлежащие могущественным семьям, главная драгоценность Вселенной — ярко-синий меланж, необходимый для межзвездных путешествий и производящие его песчаные форели — личинки гигантских песчаных червей, древние предсказания и верования, сложные политические, религиозные и технологические концепции мира. Ни один фильм не сможет во всех подробностях повторить книгу, особенно такую, да и не должен к этому стремиться. Экранизация неизбежно растеряет часть персонажей, смыслов и сюжетных линий. Поэтому читать стоит, даже если дилогию вы уже засмотрели до дыр.

К тому же «Дюну», как один из самых известных фантастических романов в истории и уж точно самый влиятельный экологический фикшн экранизировали уже не раз (в 1984 вышел фильм Дэвида Линча, в 2000 — мини-сериал Sci Fi Channel). Сравнивать эти экранизации — особый вид удовольствия, но в полной мере он доступен только тем, кто познакомился с книжным оригиналом.

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«Мальчишки из „Никеля“» Колсон Уайтхед

Уайтхед — четвертый в истории писатель, получивший две Пулитцеровские премии. Первую — за книгу «Подземная железная дорога», сделавшую его литературной знаменитостью, вторую — как раз за «Мальчишек из „Никеля“». На грядущем «Оскаре» экранизация «Мальчишек» претендует на награды за лучший фильм и адаптированный сценарий.

В основе романа — реальная история школы Дозье, исправительного дома, работавшего во Флориде с 1900 по 2011 год. Выпускники школы годами говорили о физическом, сексуальном и эмоциональном насилии над учениками, но их слова оставались без внимания. После закрытия учреждения на территории школы нашли несколько десятков захоронений, причем останки сохранили явные следы насильственных смертей. Члены жюри Пулитцеровской премии назвали роман «скупым и разрушительным исследованием жестокого обращения в исправительной школе во Флориде времен Джима Кроу, которое в конечном итоге является впечатляющей историей о человеческом упорстве, достоинстве и искуплении».

Действие романа начинается в 1960-х, когда молодой темнокожий парень Элвуд Кертис попадает в «Никель» не из-за какого-то своего проступка, а благодаря чужим предрассудкам и нелепому стечению обстоятельств. Его новым другом становится Джек Тёрнер, циник и прагматик, в противовес солнечному главному герою.

Параллельно читателя знакомят с повзрослевшим Элвудом, успешным бизнесменом и семьянином. Когда о трагических историях мальчишек из «Никеля» начинают говорить в прессе, он решает, что настало время поделиться с миром и своим чудовищным опытом заключения, и страшной тайной, которую он хранил на протяжении десятилетий.

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