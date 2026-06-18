«Чистый акт — это акт сам по себе: без причинной необходимости, без цели, освобожденный от домыслов и рефлексий», — объясняет художница Анастасия Локтаева концепцию своей выставки «Чистые акты» в галерее М2. В интервью RTVI она рассказала, как ее мастерская превратилась в химическую лабораторию, почему она старается не фотографировать свои работы до открытия и сколько времени уходит на создание одной картины.

— Как происходит процесс создания картины? С чего вы начинаете?

— В своей практике я спонтанно разливаю краску по полотну и далее расщепляю ее различными методами, наблюдаю за происходящими химическими реакциями, свободными движениями материала по полотну. Порой количество слоев превышает 20-30, образуется глубина, где начинают просвечивать предыдущие слои.

— В ваших картинах можно заметить большое количество различных оттенков синего, индиго, лазурного. Какие краски вы используете для этого? Это авторские смеси?

— Цвет для меня не несет большого значения, я использую практически все доступные мне цвета.

Скорее имеет значение плотность краски, с которой я экспериментирую, с ее устойчивостью на холсте. Приведенные выше цвета обладают особенностью не смываться после последующих нанесений слоев, если можно так выразиться, они более жизнеспособные, чем другие цвета.

— Как выглядит ваша мастерская? Что еще, помимо картин, вы в ней создаете?

— В своем творчестве я часто чувствую себя химиком, ставящим опыты. Моя мастерская напоминает лабораторию с различными баночками, колбами, растворами, пробирками, реактивами. Используя их, я выдерживаю, усыхаю, деформирую, разлагаю, растворяю краску на холсте.

— Кто становится всегда первым зрителем ваших картин?

— Свои работы я показываю обычно уже на выставке и стараюсь не фотографировать их до или во время работы.

Мне кажется, когда человек ежедневно смотрит на что-то, то теряет способность видеть в полноте, начинает анализировать, при этом теряется само общее ощущение. Часто я оставляю работу, если чувствую, что не чувствую и даю себе время вернуться к этой «первочувствительности».

— Сколько времени у вас занимает создание одной такой работы?

— Самая долгая из работ заняла полгода, была одна работа, которая получилась за две недели — все очень непредсказуемо.

Почему вы выбрали название «Чистые акты»? Что оно значит для вас?

— Смысл создания произведения состоит для меня не в форме, цвете или изображении, а в моменте ощущения внутри творческого акта.

Под «чистым актом» я подразумеваю акт «сам по себе»: без причинной необходимости, без цели, беспредметный, ничем не вынужденный, освобожденный от домыслов, рефлексий и психических ощущений, не скованный памятью прошлого, — как выразился Мераб Мамардашвили «внутреннее органическое сцепление».

— Над чем вы работаете сейчас? Может, вы задумали новую серию работ?

— Тема «чистых актов» для меня еще не закрыта, есть полное ощущение того, что это лишь некая глава одной большой книги, поэтому я продолжу экспериментировать дальше.