«Чистый акт — это акт сам по себе: без причинной необходимости, без цели, освобожденный от домыслов и рефлексий», — объясняет художница Анастасия Локтаева концепцию своей выставки «Чистые акты» в галерее М2. В интервью RTVI она рассказала, как ее мастерская превратилась в химическую лабораторию, почему она старается не фотографировать свои работы до открытия и сколько времени уходит на создание одной картины.

Анастасия Локтаева
Основательница галереи М2 и автор проекта

— Как происходит процесс создания картины? С чего вы начинаете?

— В своей практике я спонтанно разливаю краску по полотну и далее расщепляю ее различными методами, наблюдаю за происходящими химическими реакциями, свободными движениями материала по полотну. Порой количество слоев превышает 20-30, образуется глубина, где начинают просвечивать предыдущие слои.

— В ваших картинах можно заметить большое количество различных оттенков синего, индиго, лазурного. Какие краски вы используете для этого? Это авторские смеси?

Цвет для меня не несет большого значения, я использую практически все доступные мне цвета.

Скорее имеет значение плотность краски, с которой я экспериментирую, с ее устойчивостью на холсте. Приведенные выше цвета обладают особенностью не смываться после последующих нанесений слоев, если можно так выразиться, они более жизнеспособные, чем другие цвета.

— Как выглядит ваша мастерская? Что еще, помимо картин, вы в ней создаете?

В своем творчестве я часто чувствую себя химиком, ставящим опыты. Моя мастерская напоминает лабораторию с различными баночками, колбами, растворами, пробирками, реактивами. Используя их, я выдерживаю, усыхаю, деформирую, разлагаю, растворяю краску на холсте.

— Кто становится всегда первым зрителем ваших картин?

Свои работы я показываю обычно уже на выставке и стараюсь не фотографировать их до или во время работы.

Мне кажется, когда человек ежедневно смотрит на что-то, то теряет способность видеть в полноте, начинает анализировать, при этом теряется само общее ощущение. Часто я оставляю работу, если чувствую, что не чувствую и даю себе время вернуться к этой «первочувствительности».

— Сколько времени у вас занимает создание одной такой работы?

Самая долгая из работ заняла полгода, была одна работа, которая получилась за две недели — все очень непредсказуемо.

Почему вы выбрали название «Чистые акты»? Что оно значит для вас?

Смысл создания произведения состоит для меня не в форме, цвете или изображении, а в моменте ощущения внутри творческого акта.

Под «чистым актом» я подразумеваю акт «сам по себе»: без причинной необходимости, без цели, беспредметный, ничем не вынужденный, освобожденный от домыслов, рефлексий и психических ощущений, не скованный памятью прошлого, — как выразился Мераб Мамардашвили «внутреннее органическое сцепление».

— Над чем вы работаете сейчас? Может, вы задумали новую серию работ?

Тема «чистых актов» для меня еще не закрыта, есть полное ощущение того, что это лишь некая глава одной большой книги, поэтому я продолжу экспериментировать дальше.