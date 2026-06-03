XV Московский международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность» пройдет в Гостином дворе с 11 по 14 июня, где художники со всего мира представят академические работы и смелые эксперименты с материалом, образом и перформансом. В этом году фестиваль соберет более 80 галерей и независимых художников из России, стран Азии, Африки и Европы. Также в рамках фестиваля запланированы открытые встречи, лекции и дискуссии. Рассказываем о 10 участниках, работы которых можно будет увидеть на фестивале.

Андрей Карташёв

Живопись Карташёва разворачивается в плоскости, которую художник воспринимает как сцену. Он работает на стыке архаики и современности: его образы отсылают к наскальным рисунками и древнеегипетской фронтальности, но говорят о сегодняшнем человеке — уязвимом, ироничном, ищущем себя. Здесь нет стремления к реалистичности — вместо этого зрителя захвбрюстьатывает язык символов, ясных форм и насыщенного цвета, в котором простота оборачивается глубиной.

Опыт работы в киноиндустрии — Карташёв создает декорации для фильмов — формирует его уникальный подход: каждое полотно выстроено как целостный мир со своей драматургией. Цвет, линия и композици работают как сценография, создавая ощущение скрытого сюжета. Особенно притягателен проект «Сова»: образ птицы становится метафорой человека, в котором есть комическое и трагическое, бытовое и сакральное.

Отдельного внимания заслуживают интерпретации религиозных сюжетов. Опираясь на византийскую традицию, художник переводит канонические сцены в наивный визуальный язык, живой и эмоциональный.

Роман Резницкий

Эффектный интеллектуальный поп-арт Резницкого — хорошо собранная система образов с элементами провокации и игрой в узнаваемые культурные коды. Художник сам описывает свою практику как визуальную философию, рассчитанную на думающего зрителя. Его работы отличаются эротизмом, иронией и точным попаданием в нерв современного общества.

Особенно цепляет то, что автор не ограничивается одним языком. В противовес яркому поп-арту более поздние дот-арт-работы уходят в минимализм: черно-белые квадратные холсты с образом Глаза лаконичны и медитативны и при этом работают как сильный символический ход. Этот взгляд представляется точкой входа в новый неизведанный мир.

Нина Рассен

Искусство Нины Рассен — приглашение в отдельную вселенную, где форма живет, дышит, находится в постоянном движении. Неслучайно художницу называют «русским Гауди»: ее пластичный и выразительный язык легко узнать с первого взгляда. В основе работ лежит идея многомерной бионики: органика, цвет, фактура, динамика складываются в цельные образы, которые воспринимаются как самостоятельные художественные миры.

Особая сила Рассен — в ощущении погружения: ее работы буквально втягивают в энергетическое пространство, наполненное символами. Здесь важно чувство живой материи, которая словно продолжает движение за пределами холста.

Массимилиано Робино

Концептуальные проекты итальянского художника охватывают визуальную абстракцию и фигуративное искусство. Он знаменит своими инновационными техниками и оригинальными художественными исследованиями материалов.

На фестивале Робино покажет новое направление riflettura, вдохновленное русской культурой и, в частности, темой русского балета. Здесь особенно интересно соединение утонченного визуального жеста с редкими материалами — изысканными тканями и кожей, применяемыми в мебельном производстве и дизайне интерьеров. Это искусство, которое нужно рассматривать вблизи, чтобы уловить, как промышленные технологии вырастают в чувственный художественный язык.

Макс Борисов

На фестивале Макс Борисов представит серию портретов, выстроенных в сдержанной, почти ахроматической палитре. Холодные оттенки, размытые контуры, призрачная живописная фактура создают ощущение неустойчивости: фигуры будто проявляются из тени и так же легко в ней растворяются.

Работам присуща театральность — не декоративная, а психологическая. Персонажи выглядят словно застывшими в моменте смены роли, когда образ еще не собран окончательно, но личность уже начинает распадаться на несколько состояний. Отсюда тревожный эффект: зритель видит не завершенный портрет, а процесс его становления.

Дарья Санатина

Дарья Санатина развивает авторскую технику «скульптурной живописи», формируя новое направление в современном искусстве. Художница также работает с перформансом и создает картины с закрытыми глазами.

В образах Дарьи остро звучит тема внутреннего зрения: мотив глаза становится символом сосредоточенности, интуиции, способности видеть глубже. В ее практике заметно стремление выйти за пределы телесности. Зрителю передается почти физическое ощущение освобождения от оков материального.

Личный опыт художницы, в том числе история преодоления онкологического заболевания, придает этой пластике особую искренность, но не превращает ее в исповедь. На первом плане остается сила художественного жеста и свобода образа.

Илья Цхурбаев

Художник работает в традиционных живописных техниках, обращаясь к теме Кавказа. В своих произведениях он стремится раскрыть многогранность региона и историю предков, избегая клише и стереотипов.

Илья родился и вырос в Москве, но часто проводил лето на родине родителей — среди горного воздуха и живых традиций, которые впитывал с детства. Его полотна передают особое романтическое ощущение каникул, превращая его в ностальгическое переживание.

Кавказ как культурный феномен раскрывается в его работах через повседневную жизнь обычных людей, что придает произведениям глубину и подлинность. Обращение к этническим мотивам и национальной идентичности становится важной частью художественного высказывания и вкладом в сохранение наследия региона.

Дима Смольянинов

Художник работает в стиле сюрреалистического фэнтези. Его работы выделяются необычной композицией, мягкой пастельной палитрой и фантастическими образами, наполненными мечтательной и загадочной атмосферой. Картины художника не несут конкретного послания. Любой смысл, который видит зритель, — плод его собственной фантазии и творческого восприятия. Художник стремится создать пространство для свободного воображения и личной интерпретации каждого, кто соприкасается с его искусством.

Лиана Харченко

Автор развивает многослойный визуальный язык, в котором сочетаются традиционные мотивы и актуальные художественные практики. Ее произведения наполнены светом и внутренней динамикой, обращаются к теме русской природы и ее органичного переплетения с образом детства. Сквозным мотивом выступают лирические сцены — образы, в которых угадываются повседневные ритуалы, культурные коды и тонкое ощущение национальной идентичности.

В отдельной серии «Сила внутри» Лиана Харченко обращается к архетипу женщины-воина, наделяя героинь символической броней и помещая их в насыщенную и пульсирующую цветовую среду. Контраст между доспехами и внутренней уязвимостью раскрывает сложную природу женственности, трактуемой как источник силы и внутреннего огня.

Жан-Пьер Брюстье

Творчество Брюстье сосредоточено на живописной экспрессии и идее возрождения. В его работах развиваются темы связей, переходов, лиц-масок, раскрывающих человеческую природу, а также мотивы «потустороннего». Его искусство можно рассматривать как попытку через духовный опыт преодолеть восприятие разобщенного человечества.