В Елоховском выставочном зале проходит персональная выставка Михаила Рубанкова «Neti Neti (Дважды забытое)». Выставка исследует философское понятие пустоты, рассматривая его в контексте буддийской мысли и современного искусства.

Экспозиция предлагает медитативный подход к восприятию окружающего мира, отражая взаимосвязь простых вещей и глубинных философских идей. В работах Рубанкова заметны отсылки к классическому западному концептуализму и творчеству таких художников, как Коллективные Действия и Виктор Пивоваров.