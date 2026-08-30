Открывшееся 10 дней назад в Москве тематическое кафе по вселенной компьютерной игры Genshin Impact категорически запретило находиться на прилегающей территории, даже просто стоять на тротуаре и рассматривать фасад. Это объяснили требованиями силовых органов — заведение находится в паре минут ходьбы от главного здания ФСБ.

«В соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объекта и предписаниями контролирующих органов категорически запрещено нахождение гражданских лиц на прилегающей территории (включая тротуар, входную группу и зону фасада) вне времени, указанного в бронировании», — говорится в телеграм-канале Genshin Кафе.

Посетителей предупредили, что будут пускать их внутрь строго по времени бронирования. Пришедших раньше хотя бы на пару минут — не допустят. Опоздавшим больше чем на 15 минут тоже откажут в обслуживании. При этом и рано пришедшие, и опоздавшие должны немедленно «покинуть периметр».

Гостям заведения и прохожим пригрозили, что будут заявлять о них силовикам, если требования не останавливаться и не совершать никаких действий возле входа и витрин кафе будут нарушаться.

«Стойки и различного рода действия у входа будут расцениваться как нарушение, о чем мы будем вынуждены уведомить надзорные службы. Просим планировать свой визит с точностью до минуты», — сказано в тексте.

Накануне этой публикации на одном из фото, выложенного в канале, было заметно, что возле кафе образовалась очередь желающих попасть внутрь.

В день открытия Genshin Кафе 21 августа канал «Моя Москва» сообщал об «огромных очередях» и отмечал, что без бронирования людей пускали, но только за едой и напитками на вынос.