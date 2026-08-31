Жители шестого корпуса ЖК «Савеловский Сити» пожаловались каналу «Осторожно, Москва» на проблемы с лифтами: из шести кабин работают только две, и поездки иногда приходится ждать по 40 минут и больше. При этом ЖК высотный — корпуса состоят из 47 этажей.

Жителям с 25-го этажа и ниже, по их словам, попасть в переполненную кабину практически невозможно.

«Иногда невозможно ни спуститься, ни подняться по 40, а то и больше минут. С верхних этажей еще можно уехать, а с 25-го и ниже просто невозможно войти в переполненный лифт — люди пропускают несколько кабин и ждут дальше», — рассказали жильцы.

Соседи также обратили внимание, что оба пожарных лифта сейчас не работают. Они опасаются, что в случае пожара это осложнит доступ экстренных служб к верхним этажам здания.

Похожая ситуация с лифтами в доме уже случалась, рассказал RTVI житель «Савеловского Сити» Леонид. По его словам, при бывшем управляющем лифты и другие системы дома постоянно работали с перебоями.

Есть у жильца и другие претензии к бывшему руководству УК «Высота».

«На просьбу поменять песок в песочнице он (экс-управляющий, — прим.ред.) отвечал: «Это мамаши не следят за детьми, сейчас денег на песок нет». Песок стоит 700 рублей тонна. В этот же момент УК получает премию как лучшая УК в городе (в действительности, по независимой оценке — в конце 200-х мест из 300 существующих», — утверждает Леонид.