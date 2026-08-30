Некоторые регионы России в последние выходные августа сообщают об очередях за бензином в условиях дефицита и дисбаланса в поставках на АЗС разных нефтекомпаний. Правительство Свердловской области обратилось в Минэнерго РФ с просьбой отрегулировать поставки, в Томской области власти призвали готовиться к затяжному топливному кризису. RTVI собрал главное.

Екатеринбург и Свердловская область

Власти Свердловской области заявили о «непростой ситуации» с топливом и обратились в Минэнерго РФ с просьбой сбалансировать поставки, чтобы сбить ажиотажный спрос и снизить очереди на заправках. Об этом сообщил канал департамента информационной политики области «Свердловский пул».

Губернатор Денис Паслер провел в правительстве совещание по вопросу топливных поставок с участием представителей организаций ТЭК и профильных ведомств. Они признали, что проблемы сохраняются во многих регионах страны.

В самой области наблюдается резкий дисбаланс, поясняют в департаменте. АЗС «ЛУКОЙЛ» (около 50% от всех заправочных станций региона) испытывают временный дефицит горючего из-за того, что компания вынуждена перестраивать логистику.

В то же время заправки других крупных участников регионального рынка — «Газпромнефти» и «Башнефти» — нарастили продажи на 70% и 20% соответственно, по сравнению с концом августа 2025 года, говорится в публикации.

Это приводит к росту очередей за бензином, что еще больше усиливается сезонным спросом и подготовкой к началу нового учебного года. При этом общий объем поставок топлива в регион не снизился по сравнению с тем, что было неделей раньше, указали в правительстве.

Власти региона направили в Минэнерго РФ просьбу перераспределить поставки топлива, чтобы загрузить АЗС «ЛУКОЙЛ» и уменьшить очереди на заправках «Газпромнефти». Как указали в департаменте, Минэнерго уполномочено отвечать за «обеспечение энергетической безопасности страны».

Там также напомнили, что 27 августа вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива и поручил профильным органам и нефтекомпаниям продолжать координировать действия по поддержанию устойчивого снабжения регионов топливом.

Региональный портал E1.RU пишет, что жители Екатеринбурга и других городов области круглые сутки стоят в очередях за бензином, при этом из-за скопления машин на дорогах образуются пробки.

Накануне вечером в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» (по данным E1.RU, канал связан с мэрией) намекнули, что уже в предстоящие дни свердловским автовладельцам должно стать легче.

«Как мы знаем, на следующей неделе ситуация должна измениться к лучшему. В регион ожидаются поставки горючего, это компенсирует дефицит», — говорилось в посте.

Портал отмечает, что официально ни в администрации города, ни в правительстве области не смогли ответить на вопрос о том, когда уральцам ждать новых поставок бензина.

Новосибирск

Кризис с бензином продолжается и в Новосибирске, пишет NGS.RU. По его информации, многие АЗС закрыли, к работающим выстраиваются километровые очереди.

Местные жители в комментариях в соцсетях называют ситуацию «катастрофической». Власти обсуждают с «Газпромом», как можно увеличить поставки топлива в регион.

Волгоград

Ажиотаж сохраняется в Волгограде: в эти выходные водители с утра выстраиваются в огромные очереди, чтобы успеть заправиться перед рабочей неделей, сообщают «Новости Волгограда». По данным издания, уже к полудню воскресенья на многих АЗС осталось только дизельное топливо.

В Волгоградской области разрешают заливать не более 40 л бензина за одну транзакцию. В создании сложной обстановки на АЗС винят автовладельцев, которые пытаются залить бак почти полностью.

Томская область

Власти Томской области призвали готовиться к длительному топливному кризису и «перетерпеть дискомфорт».

«Нужно понимать и готовиться к тому, что подобный кризис может быть довольно-таки затяжным. Мы не можем сказать, когда это закончится, потому что мы понимаем, с чем это связано. Топливо [в регионе] есть, но нужно по возможности экономить», — заявил вице-губернатор Василий Потемкин в эфире телеканала «Томское время» (цитата по «Интерфаксу»).

Он сообщил, что власти региона смогли обеспечить бесперебойную работу всех служб жизнеобеспечения, ЖКХ и городского транспорта, а также не допустили срыва уборочной кампании.

«Что касается рядовых граждан, нас с вами, которые ездят по городу, то есть люди, которые, к сожалению, поддаются панике, но это тоже совершенно нормально, людей можно понять», — сказал Потемкин.

Неделю назад президент России Владимир Путин признал наличие «определенных неудобств» для граждан в сложившейся ситуации с топливом и заявил, что правительство «должно держать это под контролем».