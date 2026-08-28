На фоне проблем с топливом правительство РФ хочет начать контролировать цены на нефтепродукты по всей цепочке поставок от НПЗ до АЗС объемом от 1 тонны. Новую модель поручено подготовить к 15 сентября, исполнителями назначены Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэнерго и нефтекомпании, пишет «Коммерсантъ».

Ведомства и компании должны определить индикативные цены по отдельным регионам, которые будут служить ориентиром для контроля ценообразования на всех этапах. По плану правительства, это позволит выявлять компании, завышающие цены, и принимать меры в их отношении.

Поскольку на внутренний рынок временно разрешено вернуть бензины пониженных экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», их ценовые ориентиры тоже должны быть установлены. Для этого власти планируют увеличить объемы продажи таких бензинов на Петербургской бирже, а также проанализировать динамику их реализации на АЗС южных регионов РФ, включая Северный Кавказ.

Первым регионом, где в пробном режиме введут новую систему контроля цен по всей цепочке, станет Тува, говорится в статье.

Кроме того, правительство рекомендовало регионам заключать ценовые соглашения с независимыми участниками рынка.

Собеседники издания в отрасли скептически отнеслись к идее контроля бензиновых цен. Это само по себе не обеспечит рынок топливом, будет способствовать искусственному занижению котировок и может сделать экономически невыгодными поставки в дефицитные регионы, опасаются они.

В четверг, 27 августа, вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием Минэнерго, Минэкономразвития, Минсельхоза, ФАС и отраслевых компаний. По его итогам правительство сообщило, что ФАС работает над тем, чтобы обеспечить экономически обоснованный уровень цен для потребителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал наличие «определенных неудобств» для граждан в нынешней ситуации с топливом, но заверил, что проблемы решаются под контролем премьер-министра Михаила Мишустина.