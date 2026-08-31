Следственный комитет России прекратил уголовное преследование петербургского предпринимателя Ильи Трабера. Об этом сообщает питерское издание «Фонтанка». Ранее ему предъявляли обвинение в организации убийства бизнесмена Александра Петрова.

Дело против Трабера закрыли в связи с его полной непричастностью к преступлению. Это дает ему право на реабилитацию — возмещение морального и имущественного вреда за незаконное содержание под стражей.

Трабера задержали 17 июня в его загородном доме в Ленинградской области, затем арестовали в Москве и поместили в СИЗО «Лефортово». Следствие считало, что он заказал убийство предпринимателя Александра Петрова под Выборгом. Вместе с Трабером арестовали его давнего бизнес-партнера Владимира Даниленко и двух уроженцев Дагестана.

27 августа Трабера освободили из-под ареста — решение приняли на основании медицинского заключения об ухудшении его здоровья.

Трабер — петербургский предприниматель, начавший бизнес еще в конце 1980-х годов. Сейчас его компании представляют собой крупную портово-инфраструктурную группу: морские терминалы, логистику, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов, а также проекты в нефтегазовом и транспортном секторах. Один из ключевых проектов последних лет — Приморский УПК, один из крупнейших новых портовых комплексов России. После ареста Трабер вышел из числа соучредителей этого проекта.

С 29 августа Трабер проводит встречи с представителями властей и бизнеса Москвы и Петербурга.