В Санкт-Петербурге задержали владельца Приморского универсально-перегрузочного комплекса (УПК) Илью Трабера и его бизнес-партнера Владимира Даниленко. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По данным издания, утром 17 июня сотрудники Центрального аппарата ФСБ России провели обыски в загородном доме Трабера в Ленинградской области, в офисе на Старорусской улице и на нескольких предприятиях.

По предварительным данным, оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела о заказном убийстве бизнесмена и депутата выборгского городского совета Александра Петрова в октябре 2020 года. По информации «Фонтанки», допрашивать Трабера и Даниленко будут в Москве.

Александр Петров был убит из огнестрельного оружия на территории своего дома в поселке Великое под Выборгом вечером 24 октября 2020 года. По данным следствия, выстрел был совершен с противоположного берега реки. Дело расследуется в центральном аппарате Следственного комитета России. Портал 78.ru называет возможными мотивами убийства Петрова его показания против Трабера по делу экс-председателя комитета финансов Выборгского района Ленобласти Александра Болучевского и конфликт из-за продажи активов Выборгского судостроительного завода. Болучевский в марте 2022 года получил 8 лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве, покушении на дачу взятки и подлоге. Спустя год суд приговорил его еще к 4,5 года по обвинению в крупном мошенничестве.

«Фонтанка» называет Илью Табера одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Помимо Приморского УПК он владеет группой инфраструктурно-портовых активов на Балтике.

78.ru утверждает, что предприниматель управлял портовыми активами в Приморске и Усть-Луге, а также является одним из создателей фонда «Ленинградский рубеж», помогающего участникам военной операции на Украине и их семьям.

В 2017 году в Петербурге возбудили уголовное дело о клевете после выхода телевизионного документального фильма об Илье Трабере. В сюжете бизнесмен был назван «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин».

Авторы фильма ссылались на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который рассказывал, что Трабер регулярно обращался к мэрии Петербурга, когда работал над проектом Петербургского нефтеналивного терминала.

В 2021 году у авторов фильма прошли обыски по делу о клевете. Песков, комментируя это, заявил, что Кремль не усматривает в действиях силовиков мотива мести.

Пресс-секретарь подтвердил, что Путин знает фамилию Трабера, который «играл определенную роль в экономической жизни» Петербурга. Однако, как отметил Песков, ему неизвестно о наличии между президентом и бизнесменом дружеских или деловых отношений.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области изъял 55% акций Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) в доход государства по иску Генпрокуратуры. Акции принадлежали детям умершего основателя ПНТ Дмитрия Скигина, который ранее владел этим активом вместе с Трабером.