Иран атаковал американские базы «Король Хусейн» и «Аль-Азрак» в Иордании в ночь на 31 августа, сообщили иранские СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР). В КСИР заявили, что атака стала ответом на удары США по иранским пусковым установкам на острове Ларак накануне, в воскресенье.

КСИР заявил, что целью удара по Иордании стали «техническая инфраструктура и позиции истребителей противника», отметив, что базам удалось нанести серьезный ущерб. В КСИР также сообщили, что в результате атаки США на остров Ларак погибли и получили ранения несколько человек.

Иорданские власти подтвердили перехват ракет в своем воздушном пространстве: по данным государственного агентства «Петра» со ссылкой на вооруженные силы королевства, системы ПВО сбили восемь ракет, вторгшихся в воздушное пространство страны на рассвете в понедельник.

Представитель Центрального командования США Тим Хокинс, объясняя причины удара по Ларак, заявил, что американские военные зафиксировали подготовку сил КСИР к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив.

Удар США по Ларак стал первым известным ударом Вашингтона с конца июля, когда президент Дональд Трамп приостановил военную операцию против Ирана. США заявляли, что в начале этого месяца завершили разминирование основной судоходной трассы в проливе.

Отдельно КСИР заявил об уничтожении американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper над Ормузским проливом — об этом со ссылкой на иранские военные источники сообщили иранские СМИ; аппарат, по данным Корпуса стражей исламской революции, упал в воды Персидского залива.