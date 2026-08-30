ВСУ нанесли удар по Белгороду, на местах прилетов боеприпасов возникли пожары, туда выехали экстренные службы, сообщил губернатор Александр Шуваев. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Глава региона не уточнил характер ударов и места попадания. Украинские паблики написали, что удары наносились по ТЭЦ и подстанциям.

Местное издание «Фонарь» пишет, что после обстрела в городе перестал работать Ozon.

«В приложении маркетплейса висит уведомление о том, что «склад временно закрыт». Заказы пока не принимаются. Сама площадка ситуацию публично не комментировала», — пишет админ канала.

В белгородских чатах делились, что таких атак «давно не было», отмечает журналистка Ксения Собчак в своем канале «Кровавая барыня».

В предыдущий раз о массированных ракетных ударах по Белгороду и Белгородскому округу Шуваев сообщал 7 июля.