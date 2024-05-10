После публикации Mash о том, что американский рэпер Канье Уэст выступит в Москве 8 июня, гендиректор концертного агентства NCI Эдуард Ратников заявил «Комсомольской правде», что переговоры с артистом закончились ничем. Руководство «Лужников» также не подтвердило ТАСС наличия таких планов. Продюсер Яна Рудковская написала, что выступление Уэста все же может состояться, но не летом, а осенью. Новости, связанные с планами Уэста выступить в России, появились на фоне трудностей, с которыми он столкнулся в Европе, Азии, Австралии и на Ближнем Востоке — организаторы стали отказывать рэперу в проведении концертов из-за провокационных и эпатажных поступков. RTVI рассказывает, как развивался интерес Уэста к России на протяжении последних 14 лет.

Ирина Шейк

Одной из первых российских звезд, кому довелось поработать с Канье Уэстом, стала Ирина Шейк. В 2010 году она снялась в клипе Power в образе ангела, а в 2012 году вышла на подиум в ходе Недели моды в Париже, где Уэст представил свою коллекцию женской одежды.

В 2021 году журналисты обратили внимание на футболку с изображением рэпера DMX, созданную Уэстом в сотрудничестве с брендом Balenciaga, которую российская модель надела во время одной из прогулок по Нью-Йорку. Вскоре после этого инстаграм*-аккаунт DeuxMoi рассказал со ссылкой на анонимный источник о близких отношениях Уэста и Шейк.

В июне того же года папарацци застали Уэста и Шейк вместе на юге Франции, где рэпер отмечал свое 44-летие. Издание Daily Mail сообщило, что Уэст арендовал бутик-отель Villa La Costa, где они провели вместе четыре дня. Позднее их заметили в Нью-Джерси, куда Шейк и Уэст вернулись из Франции на частном самолете — сообщалось, что модель и рэпер покинули аэропорт порознь.

В сентябре Шейк дала интервью Highsnobiety, где раскритиковала тех, кто распространял слухи об их романе с Уэстом.

«Завтра появится слух, что я встречаюсь со своим швейцаром, окей? Потом, послезавтра, будет кто-нибудь еще. Слушайте, в моей жизни всегда что-то происходит, и я бы предпочла оставить это при себе», — сказала она.

В октябре 2022 года рэпер опубликовал в соцсетях фотографии с кастинга перед «секретным показом» новой коллекции бренда Yeezy на Неделе моды в Париже. Среди звезд, которые приняли участие в кастинге, была и Ирина Шейк, однако в самом шоу она не участвовала.

Пермь и соц-арт

В 2012 году Уэст опубликовал клип на песню White Dress, записанную для фильма «Человек с железными кулаками». Видеоролик был посвящен культурам разных стран, в том числе и России. На несколько секунд в клипе появилась засыпанная снегом набережная реки Камы, Соборная площадь, музей PERMM, инсталляция в виде фразы «Счастье не за горами», а также знак театра «Сцена Молот», основанный театральным режиссером Эдуардом Бояковым.

Режиссером клипа стал Дэн Меламид, сын советского художника Александр Меламида (дуэт «Комар и Меламид»), который считается одним из основателей художественного направления «соц-арт». За несколько лет до съемок клипа Дэн Меламид посетил день рождения «Сцены Молот» по приглашению Боякова, писали «Новости Перми».

В декабре 2023 года Уэст опубликовал фотографию Ярослава Могильникова, 16-летнего актера из города Лысьва в Пермском крае. На фотографии Могильников был в футболке с принтом, посвященным выходу нового альбома рэпера. В 2021 году молодого актера пригласили на роль «Ералаша» в сериале «Слово пацана». Съемочная группа случайно заметила его в кафе с родителями, после чего ему предложили пройти кастинг.

Назарбаев и «Газпром»

В 2013 году Уэст выступил на свадьбе Айсултана Назарбаева, сына экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и Алимы Боранбаевой, дочери главы «КазРосГаза», писало издание TMZ со ссылкой на источники. Сообщалось, что среди композиций, которые он исполнил, была песня Can’t call me nothing. По данным издания Tengrinews.kz, свадебная церемония прошла в отеле Royal Tulip в Алма-Аты, а первая часть вечера прошла «в формате семейного ужина», в котором приняли участие казахстанские и иностранные артисты.

Портал Total.kz сообщил со ссылкой на источник, что среди гостей на мероприятии также присутствовали глава казахстанского нефтяного ведомства и глава российского «Газпрома», а в полночь на свадьбе прозвучал тост в честь Дня нефтяников.

Гоша Рубчинский и Родченко

В 2016 году скейтер Валентин Фуфаев, друг российского модельера Гоши Рубчинского, рассказал о поездке Уэста в Москву. Во время своего визита Уэст посетил выставку Родченко в Мультимедиа-арт-музее, а также заведение Public bar. Фуфаев также опубликовал совместную фотографию Рубчинского и Уэста.

«Утром нам совершенно внезапно позвонили и спросили, сможем ли мы принять Канье Уэста на выставке Александра Родченко. Мы, конечно же, согласились. Он оперативно приехал, все посмотрел и уехал. Мы вообще с ним особо не разговаривали — ну выбрал нашу выставку, и слава богу. Он пробыл в музее достаточно мало, считайте, только на экскурсии. Послушал нашего экскурсовода и убежал. Был очень активным, все фотографировал, кажется, ему очень понравилось. Мы подарили ему книжку про Родченко, раз он им интересуется», — рассказала the Village директор музея по коммуникациям.

В 2018 году в сети появились фотографии рэпера в джинсовой куртке, разработанной Рубчинским в рамках коллаборации с американским брендом Carhartt. В декабре 2023 года слухи о возможном сотрудничестве Уэста и Рубчинского подтвердились — основатель Yeezy назначил российского модельера руководителем отдела дизайна.

«Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой музыкальный и модный бренд, — важная веха в истории дизайна», — написал Уэст в соцсети X.

В марте 2024 года в сети появились фотографии Уэста в толстовке из первой совместной коллекции с Рубчинским. На белом худи была черная надпись «Черные псы», стилизованная под кириллицу.

Вездеход «Шерп»

В конце 2019 года Уэст представил клип на песню Follow God, где появился вездеход «Шерп», на котором рэпер ездил вместе со своим отцом. В начале 2020 года колонна «Шерпов» проехала по Чикаго в рамках продвижения новой модели кроссовок YZY QNTM, которые Уэст раздавал всем желающим. Весной «Шерпы» появились на Неделе моды в Париже.

В сентябре рэпер подарил «Шерп» своему другу, реперу 2 Chainz. Тот обнаружил дорогой подарок перед своим домом в свой день рождения, на автомобиле также была цитата из Библии «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». В конце года Уэст подарил еще один «Шерп» певцу Крису Брауну.

Вездеход «Шерп» был разработан петербургским инженером Алексеем Гарагашьяном, права на производство автомобиля приобрели украинский и российский предприниматели Владимир Школьник и Сергей Самохвалов. Изначально «Шерпы» производились только в Петербурге. Позже открылся также завод в Киеве, где был размешен отдел, занимающийся исследованиями и разработкой, из-за чего среди журналистов возникли разночтения относительно страны-производителя.

Исполняющий директор компании Ярослав Пригара рассказывал The Flow, что узнал об интересе Уэста к Шерпам во время презентации новой модели в США:

“Конечно же, первой реакцией было: “Что? Канье?!” <…> Ну ладно, может какой-то заместитель его заместителя. Я не поклонник рэпа, не слушал его музыку, но безусловно, знал, кто такой Канье. Знал, что он не вылезает из списков топ-100 влиятельных людей мира. <…> Самое крутое, это когда я получил сообщение от Канье: “Ребята, вы сдвинули гору”.

Владимир Путин

Еще до того, как Канье Уэст публично проявил интерес к президенту России Владимиру Путину, медиасообщество обратило внимание на некоторые сходства в их характерах. Так, в 2014 году были опубликованы рекламные плакаты для спичек Diamond, созданные студентами школы рекламы в Майами, где воспламеняющиеся спичечные головки были стилизованы под изображения президента и рэпера. В качестве слогана была предложена игра слов: «Strike anywhere matches» («Спички, которые зажигаются где угодно», «Наносит удар везде, где ему удобно»).

В 2015 году издание The Huffington Post предложило своим читателям пройти тест на знание цитат из выступлений Уэста и Путина, отметив их уверенную интонацию и определенную религиозность.

В 2020 году уже сам Уэст опубликовал в соцсетях фотографию Путина на тренировке по дзюдо с Мусой Могушковым, которая прошла в 2016 году. Уэст добавил к снимку свой комментарий: «Правило номер один — слушайте Ye». Он также написал, что этот твит будет последним — «до тех пор, пока я не захочу твитнуть что-нибудь еще».

В 2021 году Уэст сравнил себя с «молодым Путиным» в подкасте Drink Champs. После того, как другие участники подкаста закончили смеяться, он пояснил: ««Я решил, что я как молодой Владимир Путин, когда понял, что культура — это нефть, культура — это энергия, а я король культуры уже 20 лет».

Впервые о желании рэпера встретиться с российским лидером заявил в интервью Billboard в январе 2022 года его партнер Амир Садан. В частности, он рассказал, что Уэст размышляет насчет организации в России своего шоу Sunday Service, сочетающего элементы концерта и церковной службы. По словам Садана, Уэст планировал пригласить на мероприятие президента России, а также пообщаться с ним после шоу.

Партнер Уэста также сообщил, что действует в качестве посредника между Уэстом, Аразом и Эмином Агаларовыми, так как рассматривает в качестве одной из площадок для выступления «Крокус Сити Холл». Как отметил Судан, Уэст и Агаларовы вели переговоры о сделке на сумму более $10 млрд, однако не стал раскрывать детали. Помимо этого, отметил он, Уэст рассчитывал на творческую коллаборацию с Эмином Агаларовым. По его словам, Россия должна была стать «вторым домом» для рэпера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к творчеству Уэста, заявил «Газете.Ru», что ни он сам, ни президент России не знакомы с творчеством рэпера настолько глубоко, чтобы давать оценки.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — сказал он, комментируя возможность встречи артиста и президента.

Позднее официальный представитель Уэста опроверг наличие подобных планов, однако пиар-менеджер Эмина Агаларова Роб Голдстоун заявил, что ситуация находится на стадии переговоров.

На этом фоне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI сравнил Канье Уэста с российским рэпером Оксимироном** и предположил, что «если бы рэп Оксимирона** наложить на музыку мистера Уэста, наверное, это было бы хорошо».

«Мистер Уэст — он всегда экспериментировал с музыкой, с форсажем звука, с обработкой своего голоса. И хотелось бы кого-то другого, но не его, спросить, как раньше говорилось „что ты в свои годы сделал для хип-хопа“, потому что он сделал в свои годы очень много для хип-хопа. Вот и сейчас в его композициях слышится гармония, если убрать некоторые аспекты обработки современной. <…> Просто если послушать отвлеченно мистера Уэста, то там есть некоторые вещи, которые можно и на балалайке хорошо сыграть, и на рояле, и на арфе, так что это интересно», — сказал Рябков.

После интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсетях стал распространяться юмористический видеоролик с измененными репликами — в ответ на вопрос Карлсона: «Старый Канье или новый Канье?» президент России отвечает: «Я скучаю по старому Канье». Таким образом создатели видео обыграли скетч с альбома рэпера Life of Pablo, где сам Уэст иронизировал над своей одержимостью собственной личностью: «Что, если бы Канье сделал песню о Канье, которая бы называлась «Я скучаю по старому Канье? О, это было бы так в стиле Канье!». Фраза «Я скучаю по старому Канье» позднее стала популярной среди поклонников рэпера, испытывающих сожаление в связи с его отдалением от афроамериканского сообщества.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов