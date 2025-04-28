В преддверии майских праздников собрали список мест для отдыха за городом. Избинг, премиум-коттеджи, напечатанные на 3D-принтере дома, люксовый спа-отель, дома на деревьях, глэмпинги и скандинавская деревня — в подборке RTVI.

«Родники»

Бутик-отель «Родники» расположен в 80 км от Москвы и предлагает размещение в коттеджах премиум-класса. На территории комплекса, органично вписанного в природный ландшафт, расположены шесть коттеджей, каждый из которых включает два отдельных номера с террасой и садом. Отель ориентирован на предоставление уединенного и комфортного отдыха для ограниченного числа гостей — не более 50 человек одновременно.

На майские праздники отель предлагает проживание в номерах различных категорий, включая дуплекс люкс с камином и одной спальней, дуплекс сьют с камином и двумя спальнями и виллы. В стоимость проживания может быть включено посещение ресторана, предлагающего разнообразное меню и винную карту. В отеле доступен SPA-центр, предлагающий программы ухода и банные ритуалы. По запросу предоставляются индивидуальные SPA-услуги в номере. Гостям предоставляется возможность прогулок по лесной территории, окружающей отель.

Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel

Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel представляет собой пятизвездочный отель, расположенный в живописной местности Московской области, вдали от городской суеты. Отель предлагает 137 номеров различных категорий, начиная от уютных студий и заканчивая роскошными виллами, обеспечивая высокий уровень комфорта для гостей.

На территории отеля функционируют 7 ресторанов, предлагающих блюда авторской, европейской, итальянской и русской кухни, а также винный погреб. Для отдыха и оздоровления предусмотрены велнес- и спа-центр с бассейном, бани и спортивный комплекс с термальной зоной, тренажерным залом и бассейном.

В инфраструктуру отеля входят торговая галерея, конгресс-холл с кинотеатром и бильярдной комнатой, сафари-парк, конноспортивный клуб, прокат, детский клуб, детские площадки и панда-парк. Отель организует ежедневные творческие и спортивные мероприятия для гостей.

«Дом на дереве»

Загородный отель «Дом на дереве» расположен в Переславле-Залесском на берегу Плещеева озера. Отель предлагает размещение в домах на деревьях, сочетающих комфорт и близость к природе.

Размещение представлено несколькими типами домов, каждый из которых имеет свои особенности и вместимость. Все дома оборудованы необходимыми удобствами, включая Wi-Fi, отопление и отдельные санузлы (биотуалеты).

На территории отеля имеется общая кухня для приготовления пищи, душевые, а также предоставляется доступ к Wi-Fi. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрены мангалы и зоны для пикника. В пешей доступности расположен пляж на Плещеевом озере и кафе. Отель обеспечивает дистанционное заселение и подъезд на легковом автомобиле.

Глэмпинг «Силы ветра»

Глэмпинг «Силы ветра» расположен на берегу Пироговского водохранилища, в непосредственной близости от Москвы. Отель предлагает размещение в стильных домах, переоборудованных из морских контейнеров.

Дома выполнены в скандинавском стиле и оснащены панорамными окнами. На территории базы, расположенной на первой линии у воды, построено десять комфортабельных домов. В стоимость проживания включен континентальный завтрак.

Для гостей оборудована общая зона барбекю. В каждом доме есть кухня. Дополнительно можно заказать сытные ланчи. На территории отеля есть баня в скандинавском стиле, библиотека, а также предлагаются настольные игры, просмотр кино и рабочее пространство с быстрым интернетом.

Barvikha Hotel & Spa

Barvikha Hotel & Spa расположен в 8 километрах от Москвы по Рублево-Успенскому шоссе. Отель предлагает размещение в 51 номере с террасами площадью от 45 до 150 м².

В отеле работает гастрономический ресторан Barvikha Hotel & Spa, лобби-бар и летняя веранда. К услугам гостей спа-центр с программами восстановления и омоложения, аквазона и бьюти-зона.

Для проведения мероприятий предусмотрены две переговорные комнаты и банкетный зал. Имеется подземный гараж. Отель является частью комплекса «Барвиха Luxury Village», в непосредственной близости расположены бутики, автосалоны, рестораны и концертный зал. Недалеко от отеля находятся музей-усадьба «Архангельское», замок баронессы Майендорф и гольф-клубы.

Pine River

Загородный отель Pine River позиционируется как место для отдыха и работы, расположенное в лесном массиве, в непосредственной близости от Тарусского заповедника.

Отель предлагает следующие особенности: уединенное расположение с минимальным контактом между гостями, обеспечиваемое отдельным входом в каждый номер. Доступен бесплатный Wi-Fi и доставка еды в номера.

Инфраструктура отеля включает SPA-комплекс с всесезонным бассейном под открытым небом, возможности для конных прогулок и гончарную мастерскую. Предлагается выбор различных видов досуга, от камерных мастер-классов до экстремальных активностей на свежем воздухе.

Номерной фонд представлен уютными домиками, выполненными в скандинавском стиле. Отель расположен в пределах 2-х часов езды от Москвы. Территория отеля составляет 600 гектаров.

«Усадьба дикого барина»

«Усадьба дикого барина» — это сеть избинга, расположенная в Плёсе и его окрестностях, включая Приволжский район Ивановской области и близлежащие территории Костромской области.

В составе средств размещения представлены бревенчатые русские избы со всеми удобствами, модульные избушки и домики. В качестве уникального формата размещения предлагаются избинги — разработанная концепция глэмпинга, адаптированная к историческим поселениям, малым городам, селам и деревням, находящимся в границах охраняемых ландшафтов. Избинги стилизованы под деревянно-форпостные постройки русских первопроходцев и ориентированы на историю освоения Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока.

При создании избингов сочетаются модули и оборудование заводского изготовления с конструкциями и отделкой местного ремесленного производства, а также с повторно применяемыми деталями ветхих, подлежащих сносу построек. В интерьерах подчеркивается использование натурального дерева.

«БеМе»

Глэмпинг «БеМе» расположен в деревне Дольское Калужской области и представляет собой комплекс для размещения отдыхающих, сочетающий комфорт проживания и близость к природе.

Объект предлагает различные варианты размещения, включая гостевые дома, бунгало и виллы. Номера оборудованы стандартным набором удобств, таких как гардероб, диван, камин, кондиционер, мини-кухня и обогреватель.

На территории глэмпинга предусмотрены возможности для проведения досуга, включая настольные игры, кинотеатр под открытым небом и экологическую тропу. Объект предоставляет информацию о правилах проживания, включая размещение детей, а также стоимости и условиях бронирования.

«Болотов Дача»

Как говорят создатели этого проекта, «Болотов Дача» — дача для тех, у кого нет дачи. Загородный комплекс находится в Тульской области, в деревне Дворяниново. Отдыхающие могут забронировать комнаты или собственные домики на берегу небольшого, но живописного пруда. Все пространство «Болотов Дачи» напоминает уютный дачный поселок в скандинавском стиле, где можно отдохнуть, поплавать на лодке, покататься на велосипедах, посмотреть фильм вместе с другими постояльцами на крытой веранде. Кроме того, в «Болотов Дачу» можно приехать не только с детьми, но и с питомцами — место найдется для всех.

Визитная карточка этого места — вкусная и разнообразная домашняя еда, которая подается в формате шведского стола. В меню завтраков, например, блины, сырники, каши, омлет, салаты из свежих овощей, — все приготовлено из местных фермерских продуктов. Приятная домашняя атмосфера, запах свежезаваренного чая из полевых трав возвращают в беззаботное детство.

«ЯсноПоле»

«ЯсноПоле» — это экопарк в Тульской области со своей фермой и сыроварней, где можно пожить в напечатанных на 3D-принтере домиках, полюбоваться арт-объектами и пообщаться с фауной. На территории экопарка есть конный двор, где можно научиться верховой езде, также гости могут отправиться на мастер-классы по керамике, рисованию или росписи пряников. Желающие могут посетить сыроварню или приготовить свой сыр на мастер-классах.

Также для постояльцев и тех, кто решил заглянуть в ЯсноПоле проездом, работает ресторан в Гостинице Теплице. Минимум за четыре часа до приема пищи стоит позвонить на ресепшн, чтобы порцию успели приготовить. Без брони можно заказать пельмени и вареники местного производства или попробовать сет фермерских сыров.