Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась первая масштабная экспозиция работ художников из Корейской Народно-Демократической Республики. На выставке «Страна великого народа» представлены более сотни произведений северокорейских мастеров, от картин до керамики и мозаики из перламутра. Ни одна из привезенных в Москву работ, ранее не демонстрировались в России. Среди картин сделанных в традиционной стилистике — чосонхва, несколько работ посвящены участию северокорейский солдат в боях по освобождению Курской области от украинских войск. Подробности — в материале RTVI.

В залах музея декоративного искусства представлено 123 работы почти 150 художников КНДР, и организаторы выставки явно хотели показать всю палитру возможностей художников — от картин до керамики и мозаики из перламутра. Главный акцент выставки сделан на национальной живописи «чосонхва», сочетающей традиционные техники с современными сюжетами. Однако масштабные пейзажи, включая монументальную работу «Горы Пэкту», соседствуют здесь с картинами, посвященными ключевым историческим вехам Кореи, и даже с сюжетами из сегодняшней политической повестки.

Так особое место выставки занимают работы, подчеркивающие союзнические отношения России и Северной Кореи. На полотне «В одном окопе» изображены российские и северокорейские солдаты, а картина «За освобождение Курской области» уже напрямую отсылает к недавним событиям в курском приграничье и роли в них военнослужащих КНДР.

Среди других творений выставки — коллективные полотна «Страна единодушия и сплоченности» и «Отряд славных воинских знамен», а также «Счастливый наш родной край», где сочетаются традиционные образы и героические мотивы. Экспозицию дополняют картины из самоцветов, тончайшие вышивки и гравюры, выполненные с ювелирной точностью.

Организаторы подчеркивают, что выставка знакомит не только с художественными традициями, но и с философией северокорейского искусства. Здесь сочетаются элементы национальной школы и коллективное авторство, а в сюжетах часто переплетаются природные мотивы, историческая память и политические акценты.

Для Москвы это первый опыт знакомства с таким объемом северокорейского искусства. Здесь каждая работа становится окном в закрытую культуру, где творчество выступает одновременно и языком традиции, и инструментом современной истории. Выставка продлится до 10 октября и станет возможностью познакомиться с культурой страны, которая редко открывает свои художественные собрания зарубежной публике.