«Художник-оркестр» — так можно назвать Бориса Мессерера, мастера, чьё творчество сложно уместить в рамки одного жанра. Сценограф, живописец, график, автор инсталляций — его работы, как стеклышки в калейдоскопе, складываются в многогранную картину эпохи. В Московском музее современного искусства до 31 августа проходит масштабная ретроспектива Мессерера, охватывающая более 60 лет его пути: от ранних нонконформистских экспериментов 1950-х до поэтических акварелей 2020-х. О том, как объединить в одной экспозиции театр, абстракцию и архивные находки, куратор выставки Михаил Миндлин рассказал RTVI.

Что гостям выставки нужно знать о Борисе Мессерере и его вкладе в искусство?

Посетителям выставки важно познакомиться со всей широтой диапазона творчества Бориса Мессерера, потому что его жизнь в искусстве, все периоды его творческой деятельности являются важным вкладом в историю отечественного искусства.

Как возникла идея этой персональной выставки и что для вас было главным при её формировании?

Идея этой персональной выставки принадлежит Московскому музею современного искусства. Мне было предложено стать куратором ретроспективной выставки Бориса Асафовича, которая стояла в плане музея. Я согласился и приступил к разработке концепции и структуры, занимался отбором экспонатов и предложил название выставки «Калейдоскоп времени», так как экспозиция охватывает разные периоды и направления творчества Бориса Мессерера.

В экспозиции представлено более 150 работ, охватывающих период с конца 1950-х до 2020-х годов. Как удалось объединить столь разноплановые произведения в единую концепцию?

Концепция выставки предполагала включение разных периодов и направлений творческой деятельности Бориса Асафовича: сценографии, графики, акварелей, живописи, офортов и инсталляций. Если речь идет о графике и акварелях, то это произведение разных периодов его творчества. Само понятие ретроспективной выставки включает в себя представление самого широкого диапазона его творческой деятельности.

Какие особенности художественного стиля Бориса Мессерера вы бы выделили, особенно в контексте его многогранной деятельности как сценографа, живописца и графика?

Коротко выделить особенности художественного стиля Бориса Асафовича не представляется возможным, потому что он чрезвычайно многогранный художник, это художник-оркестр, который не удовлетворяется игрой на одном инструменте. Разные периоды его творчества отличаются особыми стилистическими приёмами, техниками и художественными высказываниями. И при этом в разные периоды он совершенно разный, и если непосвященному зрителю представить один из периодов, а потом другой, то вряд ли, не зная, что это один и тот же художник, можно предположить, что эти произведения сделаны одним и тем же человеком.

Как выстроена структура выставки с точки зрения хронологии и тематического наполнения?

Нельзя сказать, что структура выставки была выстроена по хронологическому принципу. Структура экспозиции состоит из различных видов и периодов творческой деятельности Бориса Асафовича. Это и театральные работы, театральные макеты, это отдельно офорты, отдельно акварельная живопись. Зал, посвященный его ранним живописным опытам, чрезвычайно ярким, чрезвычайно интересным 1950−1960-х годов, которые малоизвестны широкой публике. Задачей было представить разновременное разнообразие творческой деятельности Бориса Асафовича.

Какое значение для вас и для посетителей имеет включение архивных фотографий и фильма-интервью с Борисом Мессерером?

На мой взгляд, включение именно архивных, не постановочных, можно сказать, исторических фотографий Борис Асафовича в самых разных составах, с разными художниками и другими деятелями искусства — это чрезвычайно важно и интересно. Тем более, что там есть целый ряд самых ранних, никому не известных фотографий. И мне кажется, зрителю это чрезвычайно интересно, как, впрочем, и фильм-интервью с Борисом Асафовичем, который во многом раскрывает его отношение к творческой деятельности.