11 июля в PA Gallery стартует масштабная персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая», которая одновременно развернется на двух площадках в Москве — в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке. Экспозиция разделена на две части, отражающие творческий путь художника: на Тверской представлены новые работы — пейзажи с лавандовыми полями и архитектурой Прованса, где градиент и геометрия достигают почти машинной точности. В пространстве на Волхонке можно увидеть ретроспективу: ранние пиксельные «Квадратики» (1997—1999), пейзажи, портреты и автопортреты, а также редкую графику.

Обе части выставки объединены одной идеей: на протяжении тридцати лет Олег Хвостов выстраивает персональную модель упорядоченного мира, где случайность и хаос вытесняются геометрией, симметрией и цветом. Научный консультант выставки Константин Зацепин отмечает: «Эволюция творчества Олега Хвостова выглядит как выстраивание персонального рукотворного Эдема. Художник годами возделывает свой сад, жертвуя всем случайным, сиюминутным и хаотичным».

В основе творчества Хвостова — ранняя геометрическая абстракция. Пиксельные «Квадратики» стали фундаментальной первоматерией, из которой впоследствии развернулись его ландшафты. В 2010-е художник пришел к тотально гладкой «полимерной» вселенной: в его пейзажах трава, холмы и облака превращаются в конусы, сферы и цилиндры. Сквозь лаконичные образы домов с яркими крышами и глухими провалами арок просматривается история искусств — от средневековых башен до метафизических пространств Джорджо де Кирико.

Человеческое лицо для Хвостова — не менее сложный рельеф, чем природа или город. Он разбивает мимику и черты лица на серию сопряженных плоскостей и округлых объемов, превращая модель в архетип или манекен. В автопортретах эта стратегия становится жестом бескомпромиссного самоанализа. Новые работы, изображающие лавандовые поля Прованса, сам автор рассматривает в параллели со своей персональной выставкой 2014 года «LavAndos». Теперь Хвостов довел до совершенства градиент: переходы от глубокой тени к свету на кронах деревьев и в складках холмов выполнены с почти машинной точностью.

Выставка продлится до 20 сентября.