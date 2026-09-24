С 24 по 27 сентября в Музее Москвы проходит седьмой выпуск ярмарки молодого современного искусства blazar при поддержке генерального партнера PIONEER, официального партнера ОТП Банка, а также компаний SOKOLOV, Lamoda, МТС, Beluga, Островок и Explain AirTouch. В этом году маршрут объединяет независимых художников, дизайнеров, авторов цифрового искусства, галереи и впервые — отдельную секцию авторского ювелирного искусства.

Первая остановка — независимые художники

Здесь представлены моностенды 49 авторов, отобранных через open call. Среди них — Юля Скромная, которая привезла из Парижа «Рубиновые туфельки». Работа отсылает к образу туфелек Дороти из «Волшебника из страны Оз» и соединяет сказочный мотив с формой готической архитектуры. Барельеф и рама напоминают портал или вход между пространствами.

От сказки — к цифровой реальности идем к Александру Крылову, он исследует, как видеоигры меняют наше восприятие мира. Используя игровой интерфейс, художник приводит самые разные объекты и сущности к единому знаменателю — строчке кода.

У Марии Стадник внимание направлено на то, что постепенно исчезает из реального пространства. Ее серия «Следы» посвящена заброшенным и исчезающим индустриальным зданиям. С помощью тиснения на бумаге художница создает едва уловимые изображения — почти призраки архитектуры, в которых остается память о пространствах, когда-то наполненных жизнью.

Вторая остановка — галереи

Маршрут ведет в галерейную часть ярмарки, где участвуют галереи из Москвы, Самары, Казани и других городов. На стенде галереи «Грабарь» встречаются Анна Быстрова, Вера Вальтер и Юлия Вирко. Экспозиция обращается к последним дням лета и теме цикличности времени. Отправная точка здесь — «Солнечные зайчики» Анны Быстровой. В ее живописи продолжается интерес к энергии природы и внутреннему поиску своего «озера» — того самого пространства, которое становится одновременно физическим местом и личным состоянием.

У Веры Вальтер привычные ягоды и овощи — малина, горох, арбуз — становятся героями новой серии. Художница продолжает линию поэтизации повседневного, превращая простые предметы в носителей личных воспоминаний и ассоциаций.

Юлия Вирко показывает графические работы, основанные на старых фотографиях и архивных материалах, а также новые живописные произведения, завершенные специально к ярмарке. Так в одной экспозиции прошлое, настоящее и память оказываются буквально на одном стенде.

Стенд проекта «Смена» объединяет художников из Татарстана: Зухра Салахова, Надежда Ригова и объединение ОРДО. Салахова работает с текстилем и вышивкой: ее перчатки, мантия и корона обращаются к истории взаимодействия моды и искусства, превращая предмет одежды в художественный объект. У Надежды Риговой привычная ботаника становится фантазией. Ее керамическая серия «Ботанический театр» населена вымышленными представителями флоры и фауны — словно гербарий из мира, которого никогда не существовало. ОРДО, объединяющее Махмуда Абзалова и Дарью Родченко, продолжает эту театральность в живописи и металлической скульптуре.

От театральной условности — к миру сновидений. На стенде ПиранезиLAB призрачные образы из печатных работ Алены Космодамианской встречаются с офортами, проволочными абрисами и глиняными объектами Руслана Аскерова. Здесь формы словно находятся в процессе исчезновения или, наоборот, только начинают проявляться — и зрителю остается решить, что именно он видит: воспоминание, сон или материальный объект.

Возвращаемся в школьное детство: на стенде SAMPLE — класс из выдуманного мира с доской почета, школьными коридорами, записками, наклейками и секретиками, спрятанными в керамических вазах. В центре экспозиции — знакомое каждому время первых открытий, игр, маленьких тайн и воспоминаний, которые остаются с нами надолго. Работы Арвидаса Пликайтиса, Кати Борщ, Алины Буглеевой и Георгия Хомича сложатся в одну историю о том, как обычные вещи становятся частью личной мифологии.

Отдельная глава маршрута — цифровое искусство

В ее центре — серия видеоэссе Кати Рыбловой о красном, синем и розовом цветах. Через цвет художница исследует сам механизм восприятия: то, как визуальное ощущение формирует наше отношение к окружающему миру. Рядом представлены работы Наталии Горячевой, Яны Казаковой, Кати Косовой, Анны Марамыгиной, Саши Посох, Марии Романовой и Lukúta. (до перечислить тогда всех авторов)

После цифрового пространства маршрут выходит к северному свету. Специальный стенд региона года, Ямало-Ненецкого автономного округа, объединяет работы восьми авторов. Экспозиция посвящена Северу — рассказ о территории и попытка увидеть, каким становится Север в глазах нового поколения художников.

Следующий поворот — секция дизайна

В этом году она устроена как пространство коллекционного и предметного дизайна и разделена на два направления: «На столе» и «В пространстве». В первом собраны камерные предметы для повседневной жизни и сервировки. Среди участников — Кира Костина с объектами из проекта «Сад Персефоны», в котором она размышляет о современном человеке, оказавшемся между природой и цивилизацией, прошлым и настоящим. Вторая часть — «В пространстве» — посвящена мебели и более крупным интерьерным объектам. В ней участвуют Алексей Алёша, Анна Павлова, Михаил Пашков и другие.

Премьера этого года — секция современного авторского ювелирного искусства, представленная при поддержке SOKOLOV. Украшение рассматривается как самостоятельная территория современного искусства — как авторский объект, предмет коллекционирования и художественное высказывание одновременно. В секции участвуют Екатерина Сбоева, Виктория Стрижак, Артур Торосян, Александра Феодосьева, Архип Щепин и другие авторы.

Маршрут для самых маленьких

Для детей подготовили арт-прогулки и мастерские с KidsArtWeekend и PIONEER х A- Kids. Они узнают, что такое дизайн, чем он отличается от искусства. Увидят сервиз Малевича, шахматную доску Родченко и кресло Ле Корбюзье, а затем придумают свой собственный предмет для повседневной жизни.

Ярмарку стоит смотреть не спеша и возвращаться к ней снова — чтобы не пропустить то, что особенно важно именно вам.