Прокат фильма «Прогулка» Алексея Учителя продолжается в российских кинотеатрах. Эта картина стала одной из первых для актера Евгения Цыганова, за плечами которого на данный момент более полусотни киноролей. Рассказываем о самых ярких образах Евгения Цыганова в фильмах и сериалах.

«Прогулка»

реж. Алексей Учитель

Фильм-вихрь, где действие не останавливается ни на секунду, — история о молодости, наивности, искренности и влюбленности. Алеша (Павел Баршак) знакомится с Олей (Ирина Пегова) на Невском проспекте, вместе они гуляют по городу, рассказывая друг другу небылицы и делясь секретами. Вскоре к их прогулке присоединяется друг Алеши — Петя (Евгений Цыганов), который настороженно относится к незнакомке. Вместе они проходят пешком весь центр Санкт-Петербурга и сталкиваются с неожиданными для себя открытиями.

«Питер FM»

реж. Оксана Бычкова

Еще одна ода Санкт-Петербургу, сделавшая город меккой для современных романтиков. Цыганов здесь играет молодого архитектора, который недавно расстался с невестой, а теперь готовится к переезду в другую страну. Но планы меняются, когда он случайно находит телефон Маши и все никак не может с ней встретиться, чтобы вернуть ей пропажу. Герои никогда не видели друг друга, но в телефонных разговорах белых ночей, они пытаются отыскать не столько любовь, сколько самих себя.

«Русалка»

реж. Анна Меликян

Действие этого фильма происходит уже в Москве, но все в ту же эпоху нулевых. Алиса (Мария Шалаева) — молчаливая девушка, обладающая таинственной способностью исполнять свои желания, что часто приводит к неожиданным последствиям. После того как её желание уехать вызывает ураган, разрушающий дом, она с матерью перебирается в Москву. Там Алиса работает на случайных подработках, пытается поступить в университет и случайно спасает торговца участками на Луне по имени Саша (Евгений Цыганов), в которого влюбляется.

Однако Саша встречается с другой девушкой, и Алиса, нарушив обещание не загадывать желаний, решает изменить ситуацию. Она становится его домработницей, красит волосы в зелёный для его рекламного проекта и постепенно сближается с ним. Но её магия оборачивается драматичными последствиями, ставя под угрозу её собственную жизнь.

«Как Надя пошла за водкой»

реж. Владимир Мирзоев

Две сестры, Надя (Надежда Игошина) — веселая, любящая вечеринки, и Валя (Евгения Соляных) — мечтательная интеллигентка, променявшая московскую квартиру на поездку в Венецию, теперь живут в обветшалой даче. Место неуютное: забор сломан, вокруг — сомнительные личности, а быт требует времени и сил. Однажды Надя приводит домой Алексея (Евгений Цыганов) — пьющего, потерянного мужчину, страдающего от несчастного брака с жестокой женой (Яна Троянова), которую он мысленно зовёт «Псиной». Алексей не помнит, как оказался у сестёр, но остаётся, пока те пытаются его «приручить» — то беседами об искусстве, то водкой.

Фильм балансирует между абсурдной комедией и грустной драмой, исследуя темы одиночества, несостоявшихся мечтаний и тщетных попыток что-то изменить. Всё это подано через призму чеховской тоски и чёрного юмора, где даже сломанный забор становится символом хрупкости человеческих надежд.

«Мастер и Маргарита»

реж. Михаил Локшин

Действие происходит в Москве 1930-х годов. Известный писатель (Евгений Цыганов) оказывается в опале после того, как его пьесу о Понтии Пилате запрещают, а самого исключают из Союза писателей. В отчаянии он встречает загадочного иностранца — профессора Воланда (Аугуст Диль), который вдохновляет его на создание нового романа.

Параллельно писатель знакомится с Маргаритой (Юлия Снигирь), замужней женщиной, ставшей его музой и любовницей. Вместе они погружаются в работу над книгой, где реальность переплетается с мистикой: в Москве появляется сам дьявол (Воланд) со свитой — говорящим котом Бегемотом (Юра Борисов), вампиршей Геллой (Полина Ауг) и шутом Фаготом (Юрий Колокольников). Они устраивают хаос, разоблачая человеческие пороки. Фильм Михаила Локшина — не буквальная экранизация, а авторская интерпретация булгаковского романа, где реальные события жизни писателя смешиваются с фантасмагорией его произведения. Это история о творчестве, любви, предательстве и вечном противостоянии искусства и власти.

«Минута Тишины»

реж. Илья Шеховцов

После разрушительного землетрясения в вымышленной ближневосточной стране Наристан российский бизнесмен Валерий Королёв (Евгений Цыганов) оказывается под завалами с травмой головы и амнезией. Когда местные власти обвиняют его в убийстве влиятельного шейха, он вынужден бежать, случайно объединившись с психологом МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман), которая приехала с гуманитарной миссией.

Постепенно Королёв вспоминает, что прибыл в Наристан для добычи лития, но его планы разрушили конкуренты — коррумпированный олигарх Блажиевский (Сергей Газаров) и бывший партнёр Лев Исаев (Артём Ткаченко). Пока герои скрываются в чужой стране, Мария помогает Валерию не только восстановить память, но и переосмыслить свою жизнь.

Название сериала отсылает к спасательной практике — «минуте тишины», когда на месте катастрофы все замолкают, чтобы услышать крики выживших под завалами. Это метафора и для главных героев: в хаосе катастрофы и погонь они пытаются различить голос правды — о себе, своих целях и неожиданно возникших чувствах.