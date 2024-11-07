В российский прокат 7 ноября вышла американская комедия «Отец года» с Майклом Китоном и Милой Кунис. Рассказываем о том, как авторы поднимают серьезные темы, не уходя глубоко в драму, и почему этот фильм стоит посмотреть.

О чем фильм

Главный герой Энди Гудрич (Майкл Китон) однажды просыпается посреди ночи от звонка. Его молодая жена Наоми сообщает, что уехала в рехаб бороться со своей зависимостью от рецептурных препаратов. Кроме того, Наоми больше не хочет жить с человеком, который месяцами не замечал ее симптомов и никак не пытался помочь. Теперь Гудрич, который никогда не был образцовым семьянином, остается наедине с двумя девятилетними детьми, понятия не имея, как с ними справляться.

На помощь Гудрич зовет свою старшую дочь от первого брака Грейс (Мила Кунис), однако у нее своих хлопот хватает: она беременна и вот-вот родит. Все же она соглашается иногда приглядывать за единокровными братом и сестрой. Благодаря этому Грейс удается проводить и больше времени с отцом, которого никогда не было рядом, когда она была маленькой.

Гудрич разрывается между домом и работой в галерее, где дела у него тоже идут не слишком хорошо. Аренда съедает все доходы от арт-бизнеса, художник-дебютант, на успех которого рассчитывал Гудрич, в последний момент открывается выставляться, а сотрудники уже подыскивают вакансии. Герой не сдается и пытается отыскать работы для новой выставки, но он уже не так юн, как раньше, а мир не сильно нуждается в искусстве.

Кто авторы

Режиссером и сценаристом фильма выступила Холли Мейерс-Шайер, снявшая до этого «В гостях у Элис» с Риз Узерспун. Родители Мейерс-Шайер — тоже режиссеры комедий. Ее мать Нэнси Майерс сняла такие картины, как «Ловушка для родителей» с маленькой Линдси Лохан, культовый ромком «Отпуск по обмену», «Стажер» с Энн Хэтэуэй и Робертом Де Ниро и многие другие. Чарльз Шайер также прославился как режиссер ромкомов, сняв «Красавчика Алфи» и «Отца невесты».

Хотя в фильме «Отец года» немало забавных моментов, Мейерс-Шайер затрагивает и серьезные темы: взаимных обид родителей и детей, принятия своего возраста и новых обстоятельств, недосказанности в семье.

«В восьмидесятые для многих отцов было нормой не вовлекаться в жизнь своих детей, сейчас стандарты изменились, я думаю, это здорово. Я думаю, что [когда родилась старшая дочь Гудрича] герой строил свою жизнь и карьеру, но у него не получалось найти баланс между работой и семьей. Теперь, когда у него есть маленькие дети, перед ним больше не стоит такой же выбор: его карьера подходит к концу волей судьбы. В конце герой осознает, что он упустил в жизни и чего не ценил», — рассказывала режиссер в интервью Screen Rant.

Как это снято

Сюжет звучит не слишком весело для комедии, но режиссер и не смеется над ситуацией. Правильнее было бы сказать, что «Отец года» — это драмеди, так как в первую очередь фильм поднимает серьезные проблемы взаимоотношений в семье, но старается смягчить подачу за счет харизмы главных героев. Роль Гудрича, по словам режиссера, писалась специально под Китона: только его Мейерс-Шайер хотела видеть в главной роли. В экранном дуэте Китона и Кунис чувствуется химия, благодаря которой драматические сцены стали по-настоящему трогательными, а комедийные способны от души рассмешить.

Картина оставляет несколько горькое послевкусие, но не как от таблетки обезболивающего — скорее как после микстуры. В финале не приходит Deus ex machina, чтобы наладить отношения между родными или спасти бизнес. Герои пишут свои истории сами, порой неумело, но искренне. В этом и есть особый шарм «Отца года».

Отдельно стоит отметить работу художника-постановщика Ричарда Блума. Съемки проходили в доме в Болдуин-Хиллз в Лос-Анджелесе, здание было спроектировано модернистским архитектором Миллером Йи Фонгом в конце 1960-х годов. Дом Гудрича выглядит намеренно холостяцким, на что герою и указывает его девятилетняя дочь. В этом пространстве нет места хаосу и детскому озорству, словно Гудрич строит стену между собой и семьей, не впуская их в свой мир.

Большое внимание уделяется в фильме современному искусству: дело жизни главного героя строится как раз вокруг арт-рынка. Картины, которые появляются в кадре, очень точно отражают состояние персонажей. В интерьерах представлены работы современных авторов: Бенджамина Юинга, Пегги Койпер, Марселя Розека и других.

Кому стоит смотреть фильм

При просмотре картины «Отец года» сразу ощущается, что она сделана с большой любовью. Это понятный фильм о признании своих ошибок, о том, что значит быть родителем и почему любовь в семье не данность, а труд, порой требующий жертв. Главный герой много лет назад сделал выбор в пользу карьеры и никогда не сомневался в правильности своего решения, он никак не участвовал в жизнях своих детей и жен. В итоге со старшей дочерью у него выстроились приятельские отношения, а жена от него ушла, так как он не замечал ее. Гудрич не смог найти баланс между семьей и работой, о чем он искренне жалеет. Однако ему хватает смелости осознать это и сделать все возможное, чтобы у его младших детей был вовлеченный отец.

Фильм стоит посмотреть всем, кто хочет полюбоваться игрой Майкла Китона, который очарователен в этой роли, а также поклонникам трогательных историй. Картина понравится тем, кто готов к размышлениям на тему семьи и отношений с близкими. Кроме того, ценители искусства, вероятно, смогут найти источник вдохновения на экране, так как в кадре появляется немало потрясающих картин современных художников.