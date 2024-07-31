Кинопрокатная компания Russian World Vision 1 августа выпускает в российский прокат комедию «Отпуск не по-детски» с Жаном Рено и Кевином Адамсом в главных ролях. Кому понравится картина о том, каким бывает отпуск после 60 лет, — в материале RTVI.

О чем фильм

В оригинале фильм «Отпуск не по-детски» называется Maison de retraite-2 («Дом престарелых-2»). Это сиквел одноименной комедии, сюжет которой коротко пересказывается в начале картины.

Миланн (Кев Адамс) открыл свой пансионат, где совместно живут люди на пенсии и дети, оставшиеся без попечения родителей. Заведение пользуется такой популярностью, что все мечтают оказаться именно там, а не в крупнейшем пансионате-конкуренте — «Мажор Санте».

«Отпуск не-по детски» начинается с того, что к Миланну приходит проверка и требует закрыть его пансионат якобы из-за не соответствия нормам. Тогда Миланн и все пансионеры едут к Лазурному берегу, куда их пригласил местный меценат на все лето.

По прибытии герои знакомятся с обитателями роскошной виллы, однако те не проявляют особой радости при виде новых гостей. Героям предстоит буквально отвоёвывать своё место под солнцем.

Кто авторы

В картине снимались молодые французские комики, исполнившие роли администраторов санатория Миланна. Кев Адамс, сыгравший главную роль, также выступил в качестве сценариста проекта.

Юмор в фильме в основном строится на шутках о возрасте, причем, некоторые из них могут вызвать не только улыбку, но и хохот. Например, сцена, когда герои пытаются дать друг другу «пять», но у всех одновременно защемило спину. Офисным работникам с больными позвоночниками шутка точно понравится.

Старшее поколение в фильме представляют классики французского экрана: звезда фильмов девяностых Жан Рено, известный актер «Камеди Франсез» Жан-Люк Бидо, обладательница Серебряного медведя Берлинале Фирмин Ришар и Лилиан Ровер, которую снимали Серж Генсбур и Бертран Блие.

Первая часть, выпущенная в августе 2022 года, собрала более 2 миллионов просмотров и принесла доход в €14 млн. Во Франции второй фильм за первые недели проката посмотрели уже более 1,6 млн зрителей.

Как сообщает BFMTV, историю планируют продолжить в формате сериала для французского телевидения. По словам Кева Адамса, «Отпуск не по-детски» — «дань уважения людям, которые, к сожалению, исключены из общества после 80 лет, хотя им есть что передать нам, чему нас научить».

Кому стоит посмотреть

Фильм понравится любителям легких летних комедий и французского юмора, который часто строится на абсурде, забавных жизненных ситуациях и языковых особенностях.

Кроме того, в картине поднимается проблема отношения к старшему поколению. Люди после 70 лет, которые уже не могут работать, часто остаются в одиночестве, им сложно найти компанию, а родственники отправляют их в санатории, где качество ухода порой не соответствует ожиданиям.

В фильме также показано, что люди всех возрастов могут встретить свою любовь и обрести новых друзей.

Картина, наполненная юмором, рассказывает о милосердии и о том, что каждый заслуживает второго шанса и может жить той жизнью, о которой всегда мечтал.