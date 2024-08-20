Кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит в повторный российский прокат фильм Вима Вендерса «Париж, Техас». Ленту представят в обновлённой 4К-реставрации к 40-летию картины.

Зрительская премьера в России состоится 13 сентября в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт. 19 сентября картина выйдет в российский прокат.

«Париж, Техас» — это история о поисках себя и своего места в мире, о любви, утрате и надежде на второй шанс. Главный герой, бесцельный бродяга Трэвис Хендерсон, после 4 лет скитаний по техасской пустыне возвращается в общество, чтобы найти свою семью.

Идея создания картины появилась у Вима Вендерса после того, как он впервые посетил США. Изначальной задумкой Вендерса было показать страну во всём её многообразии — от богом забытых захолустных городков до могучих мегаполисов, от жарких пустынь до ледяной Аляски. Но драматург Сэм Шепард убедил Вендерса, что любые грани США можно разом найти в одном штате — Техасе.

Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1984 году. В главных ролях снялись Гарри Дин Стэнтон («Чужой») и Настасья Кински («Внутренняя империя»).

Реставрация картины проходила под кураторством Вендерса, который следил за качеством и цветокоррекцией. Премьера обновленной версии состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года.

«Формат 4К дает вам возможность увидеть изображение, как оно было снято аналоговой камерой в то время. Он показывает всю красоту оригинального фильма и гениальность Робби [Мюллер, оператор], кадр за кадром. Впервые увидев нашу новую копию, я был поражен. Словно с пленки сняли завесу», — высказался Вендерс о реставрации картины.