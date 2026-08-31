Энергетическая и продовольственная безопасность будет на повестке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 31 августа — 1 сентября в Бишкеке. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, на повестке ШОС — это энергетическая безопасность и безопасность продовольствия <…> где Россия играет абсолютно ключевую роль в мире», — сказал Дмитриев Telegram-каналу «Юнашев Live».

Глава РФПИ отметил, что проводовольственные поставки России в страны ШОС выросли на 17% в прошлом году.

«Безусловно, будем наращивать инвестиционные пакеты сделок и будем все больше и больше реализовывать совместные проекты со странами ШОС, которые нацелены на взаимовыгодное экономическое и инвестиционное сотрудничество», — добавил Дмитриев.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит ежегодно. Высший орган ШОС — Совет глав государств. Лидеры государств ШОС встречаются ежегодно. Последний раз такой саммит проходил в сентябре 2025 года в китайском городе Тяньцзинь. В этом году организации исполнилось 25 лет.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь.

Статус государств-партнеров по диалогу в ШОС имеют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.