Узаконивание овербукинга ущемляет права пассажиров, но в случае его легализации компенсация должна перекрывать моральный и материальный ущерб. Об этом заявили опрошенные RTVI депутаты Госдумы, комментируя инициативу Минтранса.

Никаких плюсов в овербукинге для пассажиров нет, это только возможность для транспортных компаний получать дополнительные прибыли, «желание Минтранса узаконить овербукинг энтузиазма не вызывает», сказал RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Депутат считает, что «овербукинга вообще быть не должно».

«С одной стороны, нужно минимизировать причины появления этого явления. Я считаю, что овербукинга вообще не должно быть, и нужно поработать над тем, чтобы он не возникал. A с другой стороны, если уж он возникает, то максимально детализированно прописать компенсацию гражданам, которые пострадали от этого. Вот если компенсация будет превышать прибыль компании, то овербукинга не будет», — заявил парламентарий.

Гартунг убежден, что в законе «нужно прописать все так, чтобы он просто был невыгоден».

«Увидим, что предложит Минтранс, если там будут прописаны интересы транспортных компаний, но не защищены интересы пассажиров, то это плохо», — подчеркнул глава комитета.

Овербукинг приятен для бизнеса, который пытается минимизировать риски убытков от пустых кресел в самолете, но разрешать его официально — очень рискованная идея, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.

«С какой стати финансовые риски авиакомпании хотят перекладывать на пассажиров? Человек покупает авиабилет — как правило, заранее, и рассчитывает, что услуга будет оказана. А по итогу возможность попасть на рейс оказывается вариантом лотереи — успел ты раньше другого пассажира примчаться в аэропорт или нет. Не вовремя, а раньше другого человека — пусть всего на пять минут», — сказал он.

Билет — это документ, а отказ предоставить оплаченную услугу без вины пассажира — это прямое нарушение договора, отметил парламентарий.

«За свои же деньги человек рискует не успеть на важные для него мероприятия, получить стресс, потерять оплаченные в пункте назначения трансфер, отель, экскурсии», — возмущен он.

Камнев надеется, что овербукинг не будет легализован, «иначе это подорвет доверие к отрасли».

«Людям нужны определенность и гарантии, что они не окажутся в аэропорту, предоставленные сами себе с бесполезным билетом. А если овербукинг все-таки легализуют, то нужны максимально четкие правила компенсации пассажирам ущерба, в которой компания отказать не сможет. И это должна быть существенная компенсация, перекрывающая моральный и материальный ущерб», — заявил депутат.

Овербукинг не во всех случаях будет распространяться на туризм, заявила в беседе с RTVI зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

«Это не будет распространяться на туризм, если пакет услуг куплен у туркомпании. Туркомпания заключают договор с авиакомпанией и там прописывают условия исполнения этого договора. Сейчас, например, в случае задержки рейса все расходы несут туркомпании, то есть они компенсируют своим клиентам затраты, отвечают за все — за еду, за предоставление отеля и так далее. И я не думаю, что правила овербукинга будут распространяться на договорные отношения», — пояснила Костенко.

По ее словам, пострадают нелегальные туроператоры, «которые не формируют турпакет, например, бронируют отель, то есть предоставляют какую-то отдельную услугу, чтобы не подпадать под законодательство».

Член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов заверил RTVI, что «депутаты намерены защищать интересы граждан, и мало ли какие интересы у авиакомпаний».

«Решение должно быть сбалансированным», — подчеркнул он.

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил журналистам о разработке изменения в Воздушный кодекс. Предлагается узаконить овербукинг и закрепить выбор компенсаций для пассажира, например, альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее, пишут РИА Новости. Кроме того, ведомство планирует разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.