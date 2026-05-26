Семья покойного Оззи Осборна анонсировала создание цифрового двойника рок-музыканта на основе искусственного интеллекта. О проекте Шэрон и Джек Осборн рассказали 20 мая на выставке Licensing Expo в Лас-Вегасе, сообщает Rolling Stone. Виртуальный Оззи появится в Великобритании и США уже этим летом.

Разработкой аватара занимается компания Hyperreal, которая ранее создала ИИ-версию создателя комиксов Marvel Стэна Ли для Los Angeles Comic Con. Для воссоздания образа Осборна использовались «цифровая ДНК» музыканта — его голос, изображение и движения. В компании подчеркивают, что использовали только официальные материалы, одобренные семьей.

Аватар будет работать в системе Proto Luma — полноразмерном голографическом устройстве со встроенным мультитач-дисплеем и технологиями пространственного и разговорного ИИ. «Вы сможете спросить у цифрового Оззи что угодно, и он ответит вам своим голосом. И ответы будут именно такими, какими их дал бы настоящий Оззи», — приводит слова Шэрон Осборн издание License Global. Джек Осборн добавил: «Это почти пугает, насколько все точно. Он будет существовать цифровым как сам себя, пока у нас есть компьютеры».

Технология позволяет аватару работать в реальном времени, отвечать аудитории и существовать в интерактивной среде. «Это не предварительно записанный контент, зацикленный в воспроизведении. Это живое выступление, созданное исключительно из аутентичного исходного материала, отобранного, согласованного и контролируемого близкими Оззи», — говорит глава Hyperreal Ремингтон Скотт.

По словам Дэвида Нассбаума, основателя Proto Hologram, Шэрон Осборн видела работу компании с аватаром Стэна Ли и сама тестировала технологию, став голограммой. «Она пришла не неподготовленной. Она понимала возможности, прежде чем согласиться», — отмечает Нассбаум.

Шэрон Осборн также поделилась долгосрочной целью проекта: «Элвис умер 50 лет назад, и все знают Элвиса. Я просто хочу того же для Оззи». Сам проект создатели называют не просто цифровой копией, а способом сохранить присутствие артиста для будущих поколений. «То, что мы создаем, — это не просто запись. Это присутствие. Причина, по которой люди любят Оззи, не только в музыке: он отдавал себя фанатам так, что они действительно чувствовали, что знают его. Эту связь стоит сохранять», — говорит Скотт.