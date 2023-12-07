Институт цвета Pantone выбрал цвет наступающего 2024 года — персиковый оттенок под названием 13-1023 Peach Fuzz. Этот цвет служит напоминанием о том, что нужно замедлиться и позаботиться о себе и друг о друге, подчеркнул институт.

«Мы живем во времена потрясений во многих аспектах нашей жизни, и в результате наша потребность в заботе, сочувствии и сострадании продолжает расти, поскольку мы представляем себе более мирное будущее», — объяснила выбор цвета исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман в разговоре с Time.

Она также отметила, что нежный персиковый оттенок подходит «трудным временам», так как он отражает основные человеческие потребности — в заботе, сочувствии и сострадании.

В этом году программе Pantone «Цвет года» исполняется 25 лет. Вице-президент института Лори Прессман отметил важность выбора цвета в этом году. По его словам, персиковый — это синоним человеческих связей и символ не только этого года, но и общей цели самой программы.

«Это цвет, чьи теплые и гостеприимные объятия передают послание сострадания, а уютная чувственность объединяет людей и обогащает душу», — подчеркнул он.

Предыдущим цветом года был маджентовый, а до этого — светло-лиловый.