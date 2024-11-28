28 ноября в российский прокат вышел британский триллер с элементами хоррора «Перевозчик душ». Главную роль в картине сыграл британский комик Ник Фрост, знакомый зрителям по фильмам «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон». О чем «Перевозчик душ» и кому он может понравиться — в материале RTVI.

О чем фильм

Энн (Синнёве Карлсен) в последнее время постоянно снятся кошмары: ей видится женщина у дороги, но разглядеть ее она никак не может — образ ускользает. Возможно, причиной этому — беременность девушки и ее не лучшие отношения с женихом Патриком (Люк Норрис). Они то сходятся, то расходятся. Парень постоянно давит на нее и для зрителя его герой может послужить примером классического «красного флага». Пара отправляется на совместный ужин с друзьями, где Патрик рассказывает жуткую историю про свою знакомую и таксиста. После посиделок Энн с женихом вызывают такси и ссорятся, даже когда они уже садятся в машину, они продолжают препираться.

За рулем черного английского кэба оказывается разговорчивый водитель по имени Иэн (Ник Фрост). «Я вас подвозил уже, из больницы», — говорит он Энн. Эта и дальнейшие реплики кэбмена настораживают пару, а водитель становится все напористей. Когда герои пытаются сбежать из такси, Иэн им угрожает. Он обездвиживает Патрика мощным зарядом шокера и связывает Энн, параллельно не переставая уточнять, в порядке ли ребенок.

Пока жених Энн в отключке, таксист рассказывает легенду, что недалеко от города есть дорога, где когда-то машина сбила девушку с ребенком. После смерти жертва превратилась в призрака и стала похищать чужих детей.

Как это снято

Минималистичный триллер пугает благодаря нагнетанию атмосферы. Съемка внутри кэба создает некомфортное ощущение клаустрофобии. Кроме того, стоит отметить, что Фросту отлично удалось справиться с непривычным амплуа — одержимого маньяка-таксиста. Также оператору Адаму Этеринтону удалось создать достаточно жуткий образ бесконечной проселочной дороги, где, кажется, пространство и время растворились в тумане. Впрочем, и сюжет, и визуальные эффекты намекают на мотив временной петли.

По сути, в картине лишь одна основная локация — салон такси, а вся история держится лишь на четырех актерах.

Однако идея авторов совместить триллер о маньяке-таксисте, вероятно, вдохновленный «Этюдом в багровых тонах», и хоррор с привидениями кажется сомнительной. Можно, конечно, предположить, что призрак олицетворяет страдания женщин от абьюзеров, поэтому было важно показать это наглядно. Или зритель может решить, что фантом — это визуализированная одержимость главного героя, которая заставляет его доминировать над женщинами.

Кому стоит смотреть

Фильм определенно понравится любителям жанра триллера, а также тем, кто в восторге от неожиданных финалов. Авторам удалось создать гнетущую атмосферу, которая способна держать зрителя в напряжении, и не дать заскучать.

В некоторые моменты «Перевозчик душ» действительно пугает, особенно когда на экране показывают глаза таксиста в отражении зеркала заднего вида. Фросту удалось добиться по-настоящему леденящего душу взгляда. Режиссеру Брюсу Гудисону, для которого фильм стал первым экспериментом с хоррором, удалось найти нужное настроение. Однако ценители пост-хоррора и фанаты Ари Астера такой подход, вероятно, не поддержат.