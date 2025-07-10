На аукционе Sotheby’s состоялись торги, где одним из лотов была сумка Hermès Birkin, созданная специально для актрисы Джейн Биркин. Как сообщает Associated Press, сумку продали за рекордные 7 млн евро (более 420 млн рублей).

Начальная ставка на торгах за «ту самую» Birkin составила 1 млн евро. Стартовая цена вызвала ажиотаж: ставки стремительно преодолели отметки в 2, 3, 4 и 5 миллионов евро, вызывая вздохи изумления у публики. Когда цена одним скачком подскочила с 5,5 до 6 миллионов евро, раздались свист и аплодисменты. Финальные ставки составили 6,2 миллиона, затем 6,5 и 6,8 миллионов евро, пока японский покупатель не сделал решающее предложение — 7 миллионов евро.

Экс-владелица, пожелавшая остаться под именем Катрин Б., во время торгов призналась прессе: «В этой вещи есть все черты настоящей знаменитости». «Такую стоимость ей придаёт наследие дома Hermès», — отметила она.

Сумка сделана из натуральной кожи, она была сшита в 1984 году и презентована актрисе. Оригинальная сумка Birkin отличается от последующих версий по семи параметрам — размеру, наличию металлических колец, латунной фурнитуры, длинного ремня для ношения на плече, молнии и нижних заклепок. Кроме того, на ее переднем клапане красуются инициалы Биркин — «JB». Сама Джейн Биркин говорила, что сумка стала «феноменом поп-культуры».

Компания Hermès впоследствии преподнесла Джейн Биркин еще четыре экземпляра Birkin. Первоначальный же прототип оставался с хозяйкой около десяти лет, пока в 1994 году не был продан на благотворительном аукционе. После повторных торгов в 2000 году реликвия перешла в частное владение.

«Оригинальная сумка Birkin — подлинный раритет, уникальный артефакт модной истории, возведённый в ранг культурного феномена и ставший эталоном изысканной роскоши. Трудно поверить, что аксессуар, созданный Hermès для повседневного использования Джейн Биркин, превратился в самую вожделенную сумку всех времён», — отметила Морган Алими, глава направления сумок и моды Sotheby’s.