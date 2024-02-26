На стриминге Premier 26 февраля вышли все эпизоды документального сериала «Хлеб». Ведущими проекта стали Ирена Понарошку и Борис Акимов.

Сериал «Хлеб» расскажет, как употребление хлеба сказывается на здоровье, сколько реально должна стоить буханка хорошего хлеба. Также зрители узнают о великих ученых прошлого и о том, какие открытия сейчас совершаются в России в области производства и селекции семян, а также создания хлеба. В сериале расскажут и об истории этого продукта, его производстве от древности до наших дней.

Режиссером проекта выступил Юрий Однопозов. Сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).