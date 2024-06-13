Современные коллекционеры и ценители искусства все чаще обращают внимание на наивное искусство, рассматривая его не только как форму самовыражения, но и как инвестицию, считает куратор выставки «Я и Оно» Геолина Моргулис. Она рассказала RTVI о том, какие жанры и темы в современном искусстве наиболее популярны сегодня, чему посвящена выставка «Я и Оно» и как она связана с трудами Зигмунда Фрейда.

Можно ли сказать, что современные художники чаще обращаются к наивному искусству?

Наивное искусство, несмотря на свою привлекательность и уникальность, не избежало критики и дискуссий. Один из ключевых аспектов дискуссии вокруг наивного искусства — это его восприятие в контексте традиционных и современных эстетик. Многие считают, что наивное искусство остается слишком приземленным и банальным в своем выражении, не обладая той сложностью и глубиной, которые присущи другим течениям. Но я всегда говорю о том, что не стоит забывать: некоторые современные наивные художники осмеливаются затрагивать актуальные вопросы и это не может остаться без внимания.

Именно этот вид искусства, несмотря на свою кажущуюся простоту и непосредственность, оказывает глубокое влияние на современное искусство в целом и продолжает эволюционировать. При помощи наива художники как будто пытаются придать эмоциональную глубину и индивидуальность своим работам. Кстати говоря, важным аспектом влияния наивного искусства является его инклюзивность и доступность для широкой аудитории.

Почему современное искусство чаще обращается к упрощению форм?

Такое искусство часто принято называть фолк-артом или примитивизмом. Впервые оно привлекло внимание художественного сообщества в начале прошлого века. Восхищение этим стилем связано с поисками новых выражений, освобождением от условностей и возвращением к простоте.

Основа — стремление к символизму и детализации. Художники тщательно воссоздают мир вокруг себя, привнося в свои картины максимум деталей и часто оперируя символами, которые имеют личный смысл. Они стали осознанно использовать наивные приемы в своих работах, играя с идеей примитивизма и детскости как средством самовыражения. В отличие от некоторых абстрактных и сложных форм искусства, наивное чаще понятнее и доступнее даже неспециалистам. Отсюда такая популярность.

Авторы выставки «Я и Оно» обращаются к теме подсознательного, а также перерабатывают свои детские воспоминания. Почему эти темы сегодня пользуются большой популярностью?

Мы все сейчас живем в мире, где познание себя, своего бессознательного, своих детских травм и страхов является неотъемлемой частью жизни. Мне захотелось подсветить эту тему путем искусства, тем более, что есть такие прекрасные произведения, как «Я и оно» Зигмунда Фрейда о котором широкой аудитории не известно. В этой выставке благодаря именно этой концепции работы авторов стали интимным повествованием об их жизни, ее радостях и трудностях. Это создает прочные эмоциональные связи между художниками и их аудиторией. И это очень важный аспект.

Какие еще темы в современном искусстве наиболее распространены?

Современное искусство чувствительно к социокультурным изменениям. Поэтому чаще художники обращают внимание на наиболее актуальные темы, например, социальную повестку, экологию или технологический прогресс, внедряя их в свои произведения и придавая им собственный облик. Современные коллекционеры и ценители искусства обращают внимание на наивное искусство, рассматривая его не только как форму самовыражения, но и как инвестицию.

Рынок наивного искусства переживает подъем, привлекая все больше и больше внимания. Социальные сети стали мощным инструментом для распространения и популяризации современного искусства. Художники активно используют платформы, такие, как Instagram* и Pinterest, для представления своих работ широкой аудитории. И это не может не радовать.

Отсылки к каким произведениям мирового искусства можно найти в работах на выставке «Я и Оно»?

Я не вижу каких-то очевидных оммажей, хотя были зрители, которые умудрялись что-то найти. Касательно отсылок, к примеру художница Катрин Зак, которая создала серию работ специально для выставки «Я и Оно», вдохновилась трудами Вернадского про ноосферу. Художница в своих работах говорит о том, что ноосфера в отношении лабиринтов человеческого разума может быть интерпретирована как сложная и запутанная сфера мыслей, знаний и культурных артефактов, которая отражает богатство и многообразие человеческого мышления и творчества.

Каким образом работы Фрейда связаны с работами на выставке «Я и оно»?

Все, что делают художники путем своего творчества (если следовать теории Фрейда), — есть бессознательное «оно». Не буду долго рассказывать о теории Фрейда, потому как быстро не получится, но основная связь, скорее, не между Фрейдом как личностью и работами художников, а между теорией Фрейда, его великим трудом «Я и Оно» и тем, что представлено на выставке. Это про глубину, про творчество, про то, что художникам возможно сложно озвучить словами, но путем своего творчества, они впускают нас в лабиринты своих мыслей.

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