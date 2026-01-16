Аналитики платформы Дзен выяснили, как жители России адаптируются к рабочему графику после новогодних каникул. Согласно опросу, проведённому в январе 2025 года, новостной контент помогает сконцентрироваться более чем половине респондентов (53%). Ещё 23% часто обращаются к новостям для погружения в рабочий контекст.

Большинству россиян для полного возвращения к ритму требуется от трёх до шести дней. Такой период адаптации отметили 65% опрошенных: 36% входят в режим за 3—4 дня, а 29% — за 5—6 дней. Каждому четвёртому (24%) хватает 1—2 дней, а для 11% процесс занимает больше недели.

Основным способом экологичного возвращения к работе респонденты назвали постепенное увеличение нагрузки (34%). Также им помогают физическая активность (22%) и соблюдение графика сна (19%). При этом 16% стараются сразу взять полный объём задач, а 9% предпочитают первые дни не включаться в работу активно.

Интересно, что почти половина опрошенных (47%) переоценили свою готовность к старту года, планируя более продуктивную работу. 23% ожидали сложностей и оказались правы. С точки зрения контента после праздников пользователи чаще всего выбирают короткие вертикальные ролики (32%), на втором месте — популярные новости (24%).

Отдельный тренд — продление отдыха: 32% респондентов берут в январе отпуск, а 12% используют больничные или отгулы для более плавного возвращения. Большинство (56%) выходят на работу строго по графику после окончания официальных выходных. В опросе приняли участие 1308 человек из разных регионов России.