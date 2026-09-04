Режиссёр Пол Томас Андерсон уже выбрал концепцию для своего следующего проекта, рассказал его постоянный композитор Джонни Гринвуд (гитарист Radiohead) в интервью Screen Daily. По словам Гринвуда, для новой картины он осваивает музыкальный инструмент, который станет центральным элементом истории. Другие подробности о проекте пока не раскрываются.

«Возможно, это произойдет нескоро, но у него было несколько идей, и, кажется, он выбрал одну из них и начал ее раскручивать, — отметил Гринвуд. — Можно подумать, что на [следующий] фильм уйдут годы, часто так и бывает. Но он уже делал так, за несколько месяцев превратив «Лакричную пиццу» в нечто выдающееся».

Ранее СМИ писали, что Андерсон планирует фильм о «золотом веке» джаза в Лос-Анджелесе 1940-х годов с возможным участием Дензела Вашингтона. Однако официального подтверждения этим слухам не было.

Предыдущая картина режиссёра, «Битва за битвой» (2025) с Леонардо ДиКаприо, Бенисио дель Торо, Шоном Пенном и дебютанткой Чейз Инфинити в главных ролях, получила шесть премий «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру». Фильм также был отмечен наградами за лучшую мужскую роль второго плана, адаптированный сценарий, монтаж и кастинг.

Этой осенью Андерсон выпустит фильм-концерт певца Кэмерона Уинтера. Сроки работы над новым игровым проектом пока не называются. Гринвуд сотрудничает с режиссером со времен фильма «Нефть» (2007).