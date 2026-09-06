Трехсторонняя встреча с участием лидеров России, Китая и США может быть согласована, но основной вопрос заключается в том, «как будет сформулирована содержательная сторона». Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, пока инициатива проведения трехстороннего саммита существует на уровне идеи, которая была «вброшена в том числе в публичное пространство». Говорить о том, что эта задумка переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением, указал Рябков.

«Здесь тоже вопрос основной сводится к тому, как будет сформулирована содержательная сторона, что мы будем ждать на выходе?» — сказал он.

Как отметил Рябков, встречи такого рода «сами по себе архизначимы и посылают нужные сигналы». В этой связи он упомянул формат Россия — Индия — Китай.

«Но трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не практиковался. Я не могу ничего исключать, разумеется», — добавил замминистра.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин затрагивали возможность организации трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18-19 ноября в Китае. Главы государств обсуждали вероятность проведения переговоров как в трехстороннем формате, так и в двустороннем.

Трамп заявил 2 сентября, что готов встретиться с Путиным, когда будет утверждено мирное соглашение по урегулированию российско-украинского конфликта. «Уверен, что я мог бы сделать это немедленно, но хочу сделать это, когда эта война будет подходить к концу, и думаю, что мы так и сделаем», — сказал он.

Последняя очная встреча Путина и Трампа прошла на Аляске в августе 2025 года. После этого лидеры РФ и США несколько раз говорили по телефону, в последний раз в июле.

В субботу, 5 сентября, в Москву приезжали спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, они провели встречу с Путиным. Беседа продолжалась три часа, в Кремле ее назвали содержательной. По словам Ушакова, американские переговорщики сформулировали ряд идей насчет возможного урегулирования конфликта на Украине. В Белом доме встречу также назвали содержательной и анонсировали дальнейшие шаги, о которых будет объявлено в ближайшие недели.