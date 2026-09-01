На предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае могут состояться трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам Ушакова, вопрос о переговорах с участием лидеров России, США и Китая затрагивался в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Главы государств обсуждали возможность проведения как трехстороннего саммита, так и двусторонних переговоров

«Си Цзиньпин как хозяин упомянул, что приедет, судя по всему, Трамп и, очевидно, приедет Путин, тоже как приглашенный [лидер]. И если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться», — рассказал помощник главы государства.

Ранее Ушаков допускал, что Путин и Трамп «пересекутся, придут к какой-то встрече» на предстоящем саммите АТЭС. «Раз такая перспектива есть, от нее вряд ли кто-то будет отказываться», — говорил он.

Саммит АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Последняя очная встреча Путина и Трампа прошла на Аляске в августе 2025 года. После этого лидеры РФ и США несколько раз говорили по телефону, в последний раз в июле.