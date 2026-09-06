Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября впервые за восемь месяцев посетили Москву и встретились с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле переговоры назвали содержательными, конструктивными и откровенными. 6 сентября американская делегация прибыла в Киев. Что пишут об этом западные СМИ ― в подборке RTVI.

Встречи в Москве и Киеве проходят в «опасный момент» конфликта и нарастания напряженности, пишет The New York Times (NYT). Издание скептически оценило вероятность прорыва. Однако отметило, что визиты Кушнера и Уиткоффа воспринимаются как первый шаг к возобновлению полноценных переговоров.

О том, что ни в России, ни на Украине не ожидают прорывов от визита американских посланников, также заявили источники Bloomberg. Предыдущие поездки Уиткоффа и Кушнера не принесли результатов, и, по словам собеседников агентства, нет оснований полагать, что на этот раз они привезли приемлемые предложения.

Источники, в частности, предположили, что Вашингтон снова выдвинул ранее не поддержанную Россией идею создания экономической свободной зоны в Донбассе.

Собеседники Bloomberg утверждают, что Москва хочет завершить конфликт на своих условиях и ужесточает требования, поскольку уверена в своем преимуществе на поле боя.

Axios отмечает, что в Москве в составе американской делегации был представитель Минфина США по санкциям Джин Лэнг. Он встретился со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с самим Путиным.

«Участие Лэнга свидетельствует о том, что частью обсуждений были санкции США против России», — предполагает газета.

Представитель Белого дома сообщил, что стороны обсудили «содержательные планы» дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели, и надеются на столь же продуктивные встречи на Украине.

The Washington Post (WP) обращает внимание, что представители Трампа посещают Россию и Украину через 11 дней после визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который, как утверждают источники издания, призывал к возобновлению мирных переговоров.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу в Кремле содержательной и конструктивной, однако не прояснил, удалось ли сторонам достичь каких-либо подвижек, пишет издание.

Корреспондент France 24, говоря о настроениях на Украине после визита американских переговорщиков в Москву, назвал «плохим знаком» для Киева слова Уиткоффа о том, что он будет вспоминать общение с Путиным после выхода на пенсию.

«Большинство [на Украине] считает, что это плохой знак, что это выглядит так, будто эти ребята — настоящие поклонники Владимира Путина», — отметил репортер.

Он также обратил внимание, что первый визит представителей Трампа в Киев проходит на фоне ужесточения риторики США по отношению к Украине. В частности, журналист напомнил, что министр финансов США Скотт Бессент связал рост мировых цен с ударами ВСУ по российским энергетическим объектам.

«Так что на Украине царит атмосфера пессимизма и скептицизма. <…> Даже если сегодня будет объявлено о прогрессе, многие на Украине отнесутся к этому с изрядной долей скептицизма», — подытожил корреспондент.

Издание Le Monde не увидело «никакого прогресса» по итогам встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Кремле. Российская сторона не озвучила подробностей и не уточнила, способны ли предложения США преодолеть тупик в переговорах, пишет газета. Неизвестна и реакция российского президента на визит американской делегации.