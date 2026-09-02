Конфликт с Ираном и украинские удары по объектам энергетики России привели к «энергетическому шоку» и мировому росту цен. Об этом заявил в эфире Fox News министр финансов США Скотт Бессент, комментируя данные о том, что почти 50% американцев жалуются на слишком высокие цены.

«Сейчас мы переживаем энергетический кризис как из-за войны [с Ираном], так и из-за Украины, потому что Украина решила взрывать российские энергетические объекты и нефтепродукты. Это создает давление на рост цен в мировом масштабе», — сказал Бессент.

По словам министра, после завершения конфликта с Ираном цены начнут снижаться.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ на российские объекты промышленности и инфраструктуры наносят вред, но критических последствий от этих ударов «не было и быть не может».

В конце августа Путин подписал указ, позволяющий вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, недостаточно защищенных от атак беспилотников.

Первый вице-премьер Денис Мантуров позже разъяснил, что речь не идет о национализации или изменении формы собственности активов. Указ также не планируется применять массово.

2 сентября Путин сообщил, что российская армия получила приказ наносить массированные удары по энергетике Украины. «Они бьют по нашим — получат ответ», ― заявил президент РФ.