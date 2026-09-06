Российские фигуристы заняли все призовые места международного турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио в соревновании спортивных пар.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото состязания. По сумме двух программ они набрали 203,66 балла.

Серебряными призерами стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (202,55). Третье место заняла еще одна российская пара — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94).

Кроме того, серебро турнира завоевали россияне Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду. По сумме ритм-танца и произвольного танца они набрали 184,81 балла.

Соревнования в Токио завершатся в воскресенье, 6 сентября. В субботу золото турнира завоевал россиянин Владислав Дикиджи. По сумме оценок за короткую и произвольную программы он набрал 265,68 балла. Еще один россиянин Евгений Семененко занял третье место (253,30).

Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Турнир в Токио стал первым международным стартом во взрослом разряде для отечественных фигуристов после того, как в июне Международный союз конькобежцев (ISU) отменил действовавший с 2022 года запрет на участие россиян в соревнованиях. До этого в нейтральном статусе на квалификационных этапах к Олимпиаде в Италии выступали лишь одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Одновременно с этим в Бангкоке прошел этап юниорской серии Гран-при, по итогам которого россияне завоевали все золотые медали. В женском одиночном катании победу одержала 17-летняя София Дзепка, в мужском одиночном — 16-летний Лев Лазарев. В танцах на льду первыми стали Мария Фефелова и Артем Валов. Все российские фигуристы выступали в нейтральном статусе.

В августе Лазарев, Дзепка, Фефелова и Валов выиграли первый этап серии в Сиане (Китай). В результате все четверо отобрались в финал юниорского Гран-при, который пройдет в декабре в китайском Чунцине.

Ранее ISU отозвал нейтральный статус у фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Они подали апелляции.