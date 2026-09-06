В ночь на воскресенье, 6 сентября, силы ПВО сбили 258 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Региональные власти отчитались о пострадавших, погибших и повреждениях гражданской и промышленной инфраструктуры в результате атак.

Как следует из сводки Минобороны, в период с 20.00 мск 5 сентября до 8.00 мск 6 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Наиболее пострадавшим регионом оказалась Ростовская область, где было уничтожено около 30 БПЛА, в том числе в Ростове-на-Дону и Батайске. В результате атак пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, его госпитализировали, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

В Ростове повреждены три многоквартирных дома, жителей эвакуировали. Жилые и частные дома также повреждены в Батайске и ряде районов области (выбиты стекла, повреждены фасады и кровля), пострадавших нет. Также зафиксированы возгорания сухой травы.

В Чертковском районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА поврежден локомотив поезда. Из-за этого задержаны семь пассажирских поездов, задержка составляет около трех часов. Информация о последствиях уточняется.

В Ростове-на-Дону в границах улиц, где нанесен ущерб после ночной атаки беспилотников введен локальный режим ЧС, сообщил глава города Александр Скрябин.

«Принято решение: ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба и прием заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан», — говорится в сообщении.

Над Рязанской областью были сбиты более 50 БПЛА, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Павел Малков. Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе. Кроме того, на одном из предприятий возник пожар.

В Воронежской области в результате падения обломков сбитого дрона повреждена кровля частного дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгородской области за минувшие сутки сбили и подавили 107 беспилотников, удары были нанесены по 15 округам, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. В результате атак ВСУ погибли три человека, еще четверо получили ранения, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Курской области за минувшие сутки уничтожили 145 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В Кореневском районе в результате удара дрона был ранен 52-летний мужчина. В селе Калиновка уничтожен дом, в ряде населенных пунктов повреждены частные домовладения и автомобиль. Погибших нет, добавил Хинштейн.

Над Брянской областью за сутки уничтожены 16 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. О последствиях атак не уточняется.

В Калужской и Тульской областях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.