Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники 5 сентября.

«Нейтральный статус Камилы Валиевой отозван. Решение было вынесено и донесено до сторон несколько дней назад», — сказал собеседник РИА Новости.

По данным источника агентства, также ISU отозвал нейтральный статус у еще одного российского фигуриста, Марка Кондратюка. Это произошло за сутки до его вылета на турнир Kinoshita Cup в Токио.

Причины отзыва нейтрального статуса не раскрываются. В ISU отказались комментировать решение.

Валиева и Кондратюк подали апелляции на отзыв нейтрального статуса. Их рассмотрение продлится до 9 сентября. В случае неудовлетворения фигуристы смогут до 30 сентября подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Одновременно с этим ТАСС пишет, что ISU отказал фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в выдаче нейтрального статуса. Они также подали апелляцию.

«Проявление геноцида»

На решения ISU могли повлиять действия Украины, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Украинская сторона что-то найти могла, мол, ее слишком поддерживало правительство. Возможно, она что-то накопала, мол, Камила стала героем», — порассуждала она в разговоре с ТАСС.

Лишение Валиевой и Кондратюка нейтрального статуса — «это катастрофа для наших фигуристов», заявил РИА Новости двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин. По его словам, за последние несколько лет «не было ни одного дня, чтобы было какое-то позитивное решение в отношении нас».

«Я безумно расстроен. Бедная девочка, за четыре года она уже столько испытала, и ее продолжают гнобить. Это какой-то кошмар. <…> Все идет в минус, все против нас, и все это ужасно. В данной ситуации это проявление дискриминации и геноцида со стороны Международного союза конькобежцев. И мне кажется, что надо идти в суд. <…> Все это просто ужасно. Ты каждый день ходишь на работу и думаешь, для чего ты это делаешь», — посетовал Жулин.