В восточной немецкой земле Саксония-Анхальт продолжается голосование на выборах в ландтаг. Уже к полудню стало ясно, что избиратели ведут себя намного активнее, чем пять лет назад.

По данным земельной избирательной комиссии, к полудню 6 сентября проголосовали 34,7% жителей, имеющих право голоса. В 2021 году явка в это время составила 22,4%.

Окончательная явка пять лет назад оказалась на уровне 60,3%, включая голоса, поданные по почте.

В Магдебурге — столице региона — уже проголосовал главный кандидат от ХДС, действующий премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце. Он надеется переизбраться новым составом ландтага, не уступив бразды правления конкуренту от «Альтернативы для Германии» Ульриху Зигмунду. Тот отдал голос в своем родном городе Тангермюнде — на избирательный участок Зигмунд прибыл на синем мотоцикле Simson.

2130 избирательных участков в 41 округе будут открыты до 18.00 по местному времени. Сразу после этого появятся результаты экзит-полов. Предварительные окончательные результаты ожидаются рано утром в понедельник, 7 сентября.