Российским руферам Ангелине Николау и Ивану Биркусу (Кузнецову), которые забрались на шпиль небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, предъявили восемь обвинений. Об этом сообщает Variety.

По данным полиции, паре вменяют незаконное проникновение на частную территорию, хранение орудий для взлома, нарушение общественного порядка и ряд других правонарушений. После спуска с небоскреба обоих задержали.

Инцидент произошел 1 июля. Николау и Биркус поднялись на шпиль 443-метрового Empire State Building без страховки, развернули черный баннер с надписью: «Когда сила любви становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир», а затем Иван сделал Ангелине предложение руки и сердца. Позже она опубликовала в соцсетях фотографию с помолвочным кольцом на фоне Нью-Йорка.

По информации следствия, руферы проникли в закрытую техническую зону через люк на 103-м этаже, после чего поднялись на антенну. Ради безопасности операции вещательную антенну здания временно отключили, а смотровую площадку эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Согласно административному кодексу Нью-Йорка, подъем на сооружения выше 15 метров запрещен. За такое нарушение предусмотрены штраф до $1 тыс. или лишение свободы на срок до одного года.

Ангелина Николау и Иван Биркус — одни из самых известных руферов в мире. Они родились в Москве, а в последние годы живут в США. Пара прославилась восхождениями на небоскребы без страховки, в том числе на Goldin Finance 117 в китайском Тяньцзине. В 2024 году о них вышел документальный фильм «Skywalkers: История одной пары» (Skywalkers: A Love Story), посвященный их отношениям и экстремальным восхождениям. Представители Netflix уточнили, что акция на Empire State Building не была связана со съемками фильма или стриминговым сервисом.