Экс-главный редактор российского Vogue Алена Долецкая на форуме «Грани личного бренда» рассказала, чей стиль считает образцовым. По ее мнению, такими людьми можно считать Ирину Хакамаду и Джорджа Клуни.

После лекции Долецкой на тему «Одежда как высказывание» у журналистки спросили, кого она может назвать «современной иконой стиля». Долецкая отметила, что ей не очень нравится называть живых людей «иконами», а кроме того, всегда неловко выделять кого-то одного. Тем не менее она решила отметить политика и бизнес-тренера Ирину Хакамаду, так как именно она «точно и интересно придумала свой стиль».

«У нее абсолютно неординарная манера, так сказать, подавать свои сообщения, тексты. Она размялась два раза: один раз в политике, сейчас в коучинге. Она делает все очень последовательно, красиво, достойно», — подчеркнула Долецкая.

У нее уточнили, кого бы она отметила среди мужчин, на что Долецкая однозначно отреагировала: «Джордж Клуни». По словам экс-главреда Vogue Russia, у актера «безупречное чувство стиля».

В первый день форума, помимо Долецкой, выступили маркетер Игорь Манн, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, тренер по дизайну голоса Седа Каспарова, писатель Александр Цыпкин, основатель сайта о звездах PEOPLETALK Лаура Джугелия и другие спикеры.

Форум «Грани личного бренда» продлится до 24 ноября. Всего на площадке Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, где проходит форум, выступят более 50 спикеров.