31 мая анимационный сериал «Белые сны» впервые покажут на всероссийском фестивале детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2» в Перми. Также создатели впервые показали кадры из сериала и постер.

По сюжету ученые Юра и Коля живут на станции, расположенной на дрейфующей льдине, исследуют северные края, помогают нефтяникам, участвуют в запуске дата-центра, спасают медведей, общаются с животными с помощью своих изобретений, совершают научные открытия, не боятся приключений и встречают новых друзей.

«Страсть к науке, приключениям и невероятной жизни полярников вдохновила нас на создание этого проекта, который покажет самозабвенный труд ученых, достижения, а также жизнь в Арктике со всеми сопутствующими сложностями и красотой. Проект получился одновременно умным, смешным и очень запоминающимся, благодаря своим колоритным персонажам», — поделился один из сценаристов «Белых снов» Андрей Золотков.

Проект сериала «Белые сны» от ярославского сценариста Андрея Золоткова в 2022 году стал победителем всероссийского «Мульт Питчинга». Производством занимается анимационная студия «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

31 мая 2024 года продюсеры Ясмина Бен Аммар и Татьяна Цыварева представят серии «Буря» и «Знакомство».