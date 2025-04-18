Компания «Атмосфера кино» совместно с Маурис Филм представила финальный постер фильма «Балерина», спин-оффа культовой франшизы «Джон Уик». Режиссером картины выступил Лен Уайзман. Фильм выйдет в российский прокат 5 июня 2025 года.

87Eleven Entertainment

На постере представлены основные герои фильма, в том числе: Ева Маккарро (Ана де Армас), Джон Уик (Киану Ривз), Харон (Лэнс Реддик), Директор (Анжелика Хьюстон), Камилла (Гэбриел Бирн), Дэниел Лайн (Норман Ридус), Уинстон Скотт (Иэн Макшейн).

Кадр из фильма «Балерина» / Режиссер Лен Уайзман / 87Eleven Entertainment

По сюжету профессиональная балерина Ева Маккарро, одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик.

Кадр из фильма «Балерина» / Режиссер Лен Уайзман / 87Eleven Entertainment

Намек на героиню-балерину появился уже в третьей части франшизы «Джон Уик», действие которой происходит параллельно событиям спин-оффа, и в итоге эту роль воплотила Ана де Армас — номинантка на Оскар, SAG, «Золотой глобус» и BAFTA.