Компания «Атмосфера кино» совместно с Маурис Филм представила финальный постер фильма «Балерина», спин-оффа культовой франшизы «Джон Уик». Режиссером картины выступил Лен Уайзман. Фильм выйдет в российский прокат 5 июня 2025 года.

На постере представлены основные герои фильма, в том числе: Ева Маккарро (Ана де Армас), Джон Уик (Киану Ривз), Харон (Лэнс Реддик), Директор (Анжелика Хьюстон), Камилла (Гэбриел Бирн), Дэниел Лайн (Норман Ридус), Уинстон Скотт (Иэн Макшейн).

По сюжету профессиональная балерина Ева Маккарро, одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Руска Рома». На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик.

Намек на героиню-балерину появился уже в третьей части франшизы «Джон Уик», действие которой происходит параллельно событиям спин-оффа, и в итоге эту роль воплотила Ана де Армас — номинантка на Оскар, SAG, «Золотой глобус» и BAFTA.