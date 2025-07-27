11 сентября в российский прокат выйдет новый фильм Люка Бессона — «Дракула». Дистрибьютор «Атмосфера кино» поделилися новым постером с изобраджением главных героев.

Люк Бессон представляет свежий взгляд на классическую историю о вечном монстре в своем новом проекте. В основе сюжета — граф Дракула, потрясенный смертью возлюбленной. Не в силах смириться с утратой, он отвергает собственную смерть, проклиная себя и бога. Спустя столетия Дракула вновь находит свою любовь и пытается завоевать ее сердце.

В главных ролях снялись: Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Догмен», «Прочь»), Кристоф Вальц («Не время умирать», «Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви», «Институт Роузвуд»), Матильда де Анджелис («Леонардо», «Отыграть назад», «Закон Лидии Поэт») и другие.

Люк Бессон написал сценарий, вдохновленный бессмертным романом Брэма Стокера. Этот проект вновь объединил французского режиссера с Калебом Лэндри Джонсом, с которым они ранее работали вместе в фильме «Догмен». В интервью Deadline Бессон признался, что идея снять фильм о Дракуле возникла не из-за его личного интереса к легенде, а благодаря харизме актера:

«Дело не в Дракуле — я был очарован Калебом. Мы просто обсуждали роли, которые ему подошли бы, и я сказал: „Ты был бы великолепен в образе Дракулы“. А потом подумал: „А почему бы просто не написать это?“»

Съемки проходили во Франции и Финляндии. Чтобы передать подлинную готическую атмосферу, создатели возвели масштабный замок площадью 4 000 м², который стал ключевой локацией фильма.